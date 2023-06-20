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【污糟男友】情侶共浴男友背後偷做1舉動　女子洞悉真相崩潰大哭

健康 14:12 2023/06/20

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

情侶共浴，男友背後偷做1舉動，女子洞悉真相崩潰大哭。

情到濃時共浴增添情趣，相信是不少情侶會做的事。惟台灣有女網民日前卻發帖分享，指自己與男友一起洗澡時突然感覺「怪怪的」，其後才發現男友一個驚人舉動，當場嚇得崩潰大哭，亦引起網民熱烈議論。

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【活得健康啲】工作壓力大患情緒病怕搭公共交通　港女愛揸電單車轉行做外賣車手

一名女網民在網上討論區「Dcard」發帖，指自己最近和男友共浴時突然感到「怪怪的」，繼而發現男友「尿在自己身上」。女事主指當下「整個超級崩潰大哭」，並表示自己是個「潔癖人」，見狀後因此在網上求助：「想請問大家，都可以接受？還是只有我這麼敏感？」

帖文一出，隨即引來網民熱烈議論，並留言狠批行徑「超級噁心」、「超不尊重人」也有人為女事主分析事件，表示「不要管大家能不能接受，重點是妳不能接受啊」、「超噁心…而且很不尊重，拜託去跟他說妳很討厭這樣，如果他還不以為意，那這段感情妳真的該好好考慮一下了」。

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責任編輯：羅嘉欣

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