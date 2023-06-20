【為母則強】5歲女童全身發黃急需換肝　媽媽3個月激減22磅捐肝救女

▲ 母愛真偉大！

為母則強！一名5歲女童出生時因為生理性黃疸一直未消退，及後發現患有膽道閉鎖要做手術，一度康復，不過隨後發現皮膚再發黃，還多次流鼻血及身體痕癢，醫生判斷指急需要換肝，而45歲的媽媽得知隨即答應捐肝，更在3個月內勁減22磅，符合捐肝標準，而女兒完成手術後，情況隱定，觀察一段時間就能出院。

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據內媒稱，河南鄭州女孩美美出世後兩星期患有生理性黃疸，連尿液的顏色都變成深茶色，父母將她送醫，診斷她患了膽道閉鎖，做肝門腸道吻合手術後，直至她5歲也未見大問題。

▲ 早日康復！

及後，在檢查中，醫生發現她的膽紅素、轉氨酶、膽汁酸一直沒有完全褪到正常，後來再出現2次骨折，近期又再次皮膚發黃、多次流鼻血、身體痕癢，經評估後要進行肝移植。

父母都願意捐肝給女兒，但父親因為患有高血壓及糖尿病，不能捐肝。45歲的媽媽惟有捐肝救女，為趕快符合捐肝標準，她開始節食和運動，短短3個月內瘋狂減掉22磅。5月27日，她將三分一、約360克的肝臟移植給女兒。

▲ 5歲妹妹全身發黃。

河南省兒童醫院普通外科二病區（腫瘤外科）主任張現偉指，女童術後眼睛已變得清澈，眼白已經和正常人一樣。術後至今已20多天，美美的情況穩定，待再觀察一段時間就能出院。

事件令網民大為感動，「看哭了」、「太感動了」，不禁讚嘆母愛偉大，「這個世界上如果只有1個人可以無條件愛你，那麼那個人一定是媽媽」、「為母則剛！希望孩子早日康復」、「到這份上，3個月減40斤媽媽也能做到」。

▲ 妹妹康復進度理想。

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責任編輯:王明芳