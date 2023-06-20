【科技教學】人工智能學英語超強 愛官舉辦聯校線上比賽推廣成效

▲ 比賽分為比賽模擬實習、訓練及比賽三個階段，期間參賽學生能無限次運用相關手機APPS學習英文會話。

自2019年，愛官引進人工智能技術，讓同學們透過手機APPS學習英文會話，現有八成同學積極使用手機程式學習，超過兩成同學的英語會語有顯著改善，成效理想。

舉辦聯校線上英語活動

為進一步將人工智能技術引進語文學習，愛官與科創企業合辦全港第一屆愛官盃線上校際英文會話比賽。比賽以四年級同學為對象，是首個運用人工智能進行英語訓練及評估的比賽，參賽學生可以足不出戶，透過人工智能進行英文會話訓練及完成評估。超過三十間小學，約1400名同學參加，反應踴躍。

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比賽分為比賽模擬實習、訓練及比賽三個階段，期間參賽學生能無限次運用相關手機APPS學習英文會話。人工智能會從讀音的準確性（Accuracy）、說話的流暢度（Fluency）、回答的完整性（Completeness）三項範疇給予每位參賽者回饋，並協助糾正參賽者英語會話的發音、聲調等問題，儼如一位全天候的外籍英語老師。大會透過比賽模擬實習，收集參賽者的英語會語水平作為前測結果，透過二十多天的線上培訓，以人工智能提升他們的英語會話水平，結果顯示千多位參賽者在上述三項範疇都有顯著的進步。

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雲端技術乃未來新趨勢

大會於6月19日（星期三）假座愛官舉辦頒獎典禮，為參賽者分析比賽數據，讓大家進一步提升自己的英語會話水平，更於來年開放人工智能手機APPS予參賽學校全體師生，讓更多的學生運用人工智能學習語文。

主禮嘉賓數碼港智慧生活組高級經理蔡偉傑先生分享對人工智能新趨勢及在教育方的應用，並即場邀請同學分享使用人工智能學英語的用後感；另一位主禮嘉賓亞馬遜雲端服務區域業務經理邱詠瑤小姐則分享雲端儲存服務對學界及志願團體的支援，令大家大開眼界。大會亦邀請多間初創公司到場展示多元化的學習活動，讓出席同學從體驗中學習，獲益良多。

善用人工智能自主學習

適應性學習（Adaptive Learning）是教育界現時最熱門的課題，是一種以資訊科技，如人工智能（AI）和大數據協調教學與學習者的互動，並提供適切的學習資源和學習活動，讓每位學生建構個人化的學習歷程，照顧學習多樣性。在傳統的教學環境中，教師無法大規模地製定個別學習方案。愛官透過人工智能英語學習平台，按學生能力提供合適程度的練習題，不但提升其學習動力，也讓教師有更多空間照顧學生的差異，甚至可以「試驗出」一些訓練方式，以確保教學內容的更新，實碊「因材施教」的教育理念。

平台紀錄了每位學生練習所花時間和準確率等學習數據，透過人工智能作分析，為教師提供大數據，有助調整教學策略。過程中，教師與學生從被動的信息接收者轉型為學習的合作者，為自主學習提供了更優質的學習條件。愛官將會與大學合作，引進人工智能提高學生英文寫作的能力，亦會教導學生以虛擬實景的技術進行自然生態考察，讓全校師生學習和善用科技，提升學與教效能。

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