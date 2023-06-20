【周遊關西】周奕瑋第四集返大阪心齋橋食5cm厚豬扒　再遊淡路島日版天國的階梯打卡【內附地址】

TVB日本通周奕瑋（Jarvis）的全新一輯日本旅遊節目《周遊關西》，今個星期會播出最後3集。昨晚（6月19日）播出的第四集，Jarvis帶大家回到大阪心齋橋食好嘢，以及到最新的固力果燈牌隱藏打卡位，再去近年有不少當地人短線遊的淡路島朝聖打卡。

以下就是Jarvis第四集推介的搵食秘點及打卡靚位︰

(1) 道頓堀最新人氣打卡位

遊大阪心齋橋，必要在固力果燈牌前留倩影！Jarvis推介近日新興的隱藏打卡位，雖然可能要排隊，但除可避開人潮外，旁邊還有藥妝店可閒逛，影靚相一定要來！

コスメティックストアnanohana

地址：大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-4-5



(2) 蟹道楽人氣蟹饅頭

去蟹道楽食蟹宴，也是遊大阪的指定動作。蟹道楽道頓堀人氣店最近推出一款全新小食，是新鮮出爐的蟹饅頭，以及搞笑口味的蟹雪糕，味道有驚喜。

蟹道楽 道頓堀本店

地址：大阪府大阪市中央区道頓堀 1-6-18

網址︰https://douraku.co.jp/kansai/honten

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(3) 超長龍日本一厚切炸豬扒飯

Jarvis隨後帶大家去排隊食道頓堀最新名物 ── 「かつ丼 ちよ松」的厚切炸豬扒飯。這間炸豬排專門店每日門外也會有超長龍，店家以罕有的豬肋肉為食材，每塊炸豬排厚度都超過5cm。

Jarvis更即場拿出間尺驗證，他品嘗過後大讚肉質又滑又腍，更笑言食到好攰︰「每次夾起塊豬排，都覺得手指好攰，因為真的很重！」。

かつ丼 ちよ松 道頓堀本店

地址︰大阪府大阪市中央区千日前 1-1-10

網址︰www.instagram.com/chiyomatsu_osaka

(4) 新開絕品龍蝦湯沾麵

吃完炸豬扒，Jarvis再到剛於今年4月才開幕的ゑび真，品嘗龍蝦湯沾麵。他點了濃厚龍蝦沾麵配全部配菜，有豬肉及雞肉叉燒，以及大量蔬菜，份量十足。湯底是以龍蝦及蔬菜熬成，美味濃郁，更有淡淡蔬菜味。

他更按照老闆推介，加300円追加超濃厚龍蝦湯芝士意大利飯，飯滲有濃濃芝士及龍蝦汁，不會搶去大家風頭，甚至比沾麵更吸引。

ゑび真 （えび真）

地址︰大阪府大阪市中央区西心斎橋 2-8-33 AMESON SQUARE １階

網址︰www.instagram.com/ebisin33

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(5) 油畫蛋糕藝術Cafe

unimocc是大阪最近人氣急升的cafe，曲奇及特飲都是以名畫為靈感，猶如將名畫喝進肚子裡般。Jarvis更化身畫家，以忌廉作顏料，蛋糕作畫布，創作出他專屬的「花の妻」油畫蛋糕（Canvas Cake）。

unimocc（ユニモック）

地址：大阪府大阪市中央区谷町6丁目 3-25

網址︰https://unimocc.com/

定休日︰星期二

▲ 明石海峽大橋登頂Tour（周奕瑋Facebook圖片）

(6) 明石海峽大橋登頂Tour

之後Jarvis就轉戰日本人國內遊新寵淡路島，他首先挑戰登上高達298米的明石海峽大橋頂樓。登橋前要先行10層樓梯，穿好安全裝備的Jarvis行到喘晒氣。

步行至橋中心，再搭升降機上98樓行上橋頂，可俯瞰神戶市區、淡路島及瀨戶內海全景。他更並被眼前風景震撼到眼濕濕︰「很感動，好值得上嚟！」

明石海峽大橋塔頂體驗（明石海峡大橋 Bridge World）

地址︰兵庫縣神戶市垂水區東舞子町４

網址︰www.jb-honshi.co.jp/bridgeworld/access.html

備註︰2023年集合地點為明石海峡大橋淡路島側錨碇（4A）入口 ，鄰近「道之驛淡路」（道の駅あわじ）。體驗須事先預約，每團限48人參加。

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(7) 全球最大哥斯拉遊樂園區

淡路島又名動漫島，皆因島上有不少動漫主題樂園。Jarvis這次選擇了於2020年10月開幕的哥斯拉主題園區，場內除有不同模型供遊客打卡，以及有射擊遊戲外，他還挑戰玩飛索，衝入巨型哥斯拉模型的口中，非常過癮。他還升呢做男一，拍攝模擬決戰哥斯拉的場口。

ニジゲンノモリ ゴジラ迎撃作戦

地址︰兵庫縣淡路市楠本2425番2號

網址︰https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/......

▲ 全球最大哥斯拉遊樂園區（周奕瑋Facebook圖片）

(8) 全球最美幸福班戟分店

馳名Pancake店「幸せのパンケーキ」雖已進駐香港，但位於淡路島的本店，堪稱為全球最美！店內增設了免費upgrade獨立海景露台房間，可事先預約，獨享打卡靚位。

店最後Jarvis還到店旁的幾個靚位打卡，包括有日版「天國的階梯」、幸福座椅、幸福戒指及木製鞦韆等，適逢日落加上無敵大海景，實在令人難忘。

幸せのパンケーキ本店淡路島 & Awajishima Resort

地址︰兵庫縣淡路市尾崎字小丸81-3

網址︰https://magia.tokyo/shop#awajishima_terrace

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記者︰黃依情