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【靚女KOL】卡姐肥肥人三點式開船P「好正式」　宅男二選一點樣揀【多圖】

娛樂 19:05 2023/06/20

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

人氣KOL「卡姐」Rebecca是YouTube頻道HIFIVE台柱，更一度有「HIFIVE連詩雅」之稱，隨人氣愈來愈高，已不用此稱號，宅男已知有卡姐有「福利」，其個人社交平台發展更加有聲有色，卡姐IG粉絲已逾11萬。

同時，卡姐也會拍YouTube片，不論是IG或YouTube，她也常與好姊妹「肥肥人」Vivian一同出鏡。而Vivian的IG粉絲逾8萬，雖然略少於卡姐，但廣告拍攝量就好較卡姐多。

【靚女KOL】性感插畫家騷身材非為搏上位　KITKAT：展示最靚一面是應份【多圖】

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總之，兩位靚女KOL都有擁躉支持，她們日前齊去船P，在昨日把相片放上個人社交平台。卡姐與Vivian當然知道甚麼是她們的「流量密碼」，二人上載穿三點式的福利照，立即引宅男注意，大讚卡姐這輯船P照「好正式」。

而網民也紛紛討論卡姐與Vivian哪一位較好，綜合網民意見覺得卡姐上圍較驕人、Vivian樣貌輪廓較靚。不過，其實小朋友才做選擇..... 

卡姐與肥肥人最新船P照

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卡姐靚相

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肥肥人靚相

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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