【超級細菌】理大團隊破解超級細菌致病機制　現有藥物聯合治療冀可令病人盡快受惠

▲ 理大理學院院長黃維揚教授（左一）， 理大化學生物學及藥物研發 國家重點實驗室主任、理大副校長（教學）黃國賢教授（中）， 理大微生物學講座教授、化學生物學及藥物研發國家重點實驗室成員及食品科學及營養系系主任陳聲教授（右）。（陳靜儀攝）

世界衛生組織曾一再警告，若對多種抗生素具耐藥性的「超級細菌」若爆發，會導致下一波公共衛生災難。2017年理工大學研究團隊曾發現對人類健康最具威脅的高抗藥性高毒力的「肺炎克雷伯菌」。而團隊今日（20日）表示，已破解該種變異毒株的致病機制，現存的抗炎及抗生素聯合使用可治療感染。

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在歸類為「超級細菌」的病原體中，以高抗藥性及高毒力的「肺炎克雷伯菌」對人類最具威脅性。而理大微生物學講座教授陳聲領導的研究團隊2017年發現了一種該菌的新變異毒株，成為多重耐藥和超強毒力的肺炎克雷伯菌（CR-hvKP），對常用的多種抗生素具有抗藥性，並且具有高度侵入性。陳聲表示，該種細菌一般常見於醫院，會附著在病床、地板甚至醫療設備上，而病人通常會在院內及留醫深切治療部時受到感染，一般以老年人最易感染。

在感染CR-hvKP後，人體各處有機會出現不同炎症，嚴重情況下會引發肺炎；當該細菌進入血液後，致死率會大幅提高。他指出，內地目前多項研究表明，感染CR-hvKP後，死亡率高達25-45%。迄今為止，全球不少醫學專家甚至將該種細菌列為「最迫切威脅人類健康」的隱患。

陳聲稱，團隊經過數年研究已經破解了CR-hvKP的致病機制，發現病原體入侵宿主後會觸發「細胞激素風暴」，誘導病人產生不受控制的免疫細胞反應，從而演變成致命的感染性休克。研究團隊在經過試驗後，於全球首次提出，「乙酰水楊酸」（ASA）（俗稱「阿斯匹靈」的成藥）能夠有效抑制感染病原體小鼠爆發的細胞激素風暴，減少惡化成感染性休克的機會，成功率達100%。

團隊提出，雖然ASA對病人有保護作用，但無法根治病原體。而結合其他抗生素聯合治療，則可以增強ASA的治療效果。研究團隊經過篩選，發現頭孢他啶/阿維巴坦與ASA聯合治療對於急性CR-hvKP感染更加有效，而另一方面，用於治療艾滋病病毒感染的藥物zidovudine及rifampicin與ASA聯合使用亦可成功根除CR-hvKP，但陳聲補充，後者兩種藥物尚未進行臨床試驗。

他表示，目前團隊正在與本地醫院接洽商討有關臨床試驗的相關事宜，但是研究發現的兩組藥物使得治愈該種多重耐藥和超強毒力的肺炎克雷伯菌不必經過漫長新藥開發和審批時期，使病人可以更快受惠，並顯著降低感染後的死亡率。

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記者：解青羽