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【娛圈喜事】薛世恒公布一索得男　晒抱着兒子照：他將成為使我感到驕傲的小子

娛樂 15:55 2023/06/20

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

恭喜晒！

陳法拉前夫薛世恒於2021年與圈外女友Cherie結婚，二人婚後愛得甜蜜，在5月時他在網上宣布榮升人父，並留言：「對於未知的世界充滿好奇和期待」。

【娛圈喜事】薛世恒結婚年半宣布將為人父　前妻陳法拉晒夫妻照放閃「贈興」

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公布囝囝出世

今日（6月20日）薛世恒在社交網晒出抱着囝囝對望照，畫面溫馨，他留言：「成為了父親，思想聚成焦點，我將成為這小子仰望的人，他將成為使我感到驕傲的小子。Becoming a father focuses the mind, I will be a person this little guy look up to, and he will be a man that I feel proud of」

相信薛世恒都望能成為囝囝好榜樣，而他對囝囝亦寄予厚望。不少好友陳敏之﹑方力申等留言祝福。

好溫馨呀！

大讚太太完美

薛世恒曾表示跟太太拍拖幾年，因為有共同信仰故十分投契，曾盛讚太太︰「Cherie在我心目中係一個完美嘅女仔，仲要乘多100倍，佢係一個好溫柔，好好嘅女仔，配合我啲古怪性格嘅人。」

如今他們家中多位新成員，一家三口幸福美滿。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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薛世恒 陳法拉 娛樂人物職業 娛樂行業 家庭教育 家庭關係

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