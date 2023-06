【娛圈喜事】薛世恒公布一索得男　晒抱着兒子照：他將成為使我感到驕傲的小子

▲ 恭喜晒!

陳法拉前夫薛世恒於2021年與圈外女友Cherie結婚,二人婚後愛得甜蜜,在5月時他在網上宣布榮升人父,並留言:「對於未知的世界充滿好奇和期待」。

【娛圈喜事】薛世恒結婚年半宣布將為人父 前妻陳法拉晒夫妻照放閃「贈興」

公布囝囝出世

今日(6月20日)薛世恒在社交網晒出抱着囝囝對望照,畫面溫馨,他留言:「成為了父親,思想聚成焦點,我將成為這小子仰望的人,他將成為使我感到驕傲的小子。Becoming a father focuses the mind, I will be a person this little guy look up to, and he will be a man that I feel proud of」

相信薛世恒都望能成為囝囝好榜樣,而他對囝囝亦寄予厚望。不少好友陳敏之﹑方力申等留言祝福。

大讚太太完美

薛世恒曾表示跟太太拍拖幾年,因為有共同信仰故十分投契,曾盛讚太太︰「Cherie在我心目中係一個完美嘅女仔,仲要乘多100倍,佢係一個好溫柔,好好嘅女仔,配合我啲古怪性格嘅人。」

如今他們家中多位新成員,一家三口幸福美滿。

