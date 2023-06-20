【輸入外勞】李家超：輸入外勞對經濟穩步進展重要　重申嚴格審批每個申請

▲ (曾耀輝攝)

勞顧會昨日(20日)開會討論輸入外勞事宜，其中勞方5名代表昨日離場抗議。行政長官李家超今早(20日)於行會前見記者時表示，明白勞顧會代表的立場。他重申，輸入勞工計劃是在三個原則下推出、包括保障本地就業優先、確保工人的收入受到保障，包括輸入勞工的工資不能低於相關職位的每月工資中位數；以及加大本地培訓，培育本地勞工及吸引一些勞工重返勞工市場。

他表示，建築業界和運輸業界有限度地輸入勞工的數額是經分析而得出，輸入人手佔整體欠缺人手的大約一半，目的是增加勞工之餘，亦要確保本地工人可以經過培訓，甚至加大一些科技的應用，令勞工短缺的問題得以解決。

至於當局將26個低技術工種於補充勞工計劃的凍結期解凍兩年，目的是確保在程序上，第一，可以增加真正需要的低技術勞工，但每一個申請都要審批；而且要確保每一次在本地有四星期的招聘，不成功才可審批。每一個審批都會諮詢勞顧會，而他亦已經公開表示，會每六個月將整個輸入勞工的情況告知勞顧會及諮詢他們的意見。

李家超表示，本港過往多年勞動人口減少20多萬，而低技術工人亦減少10多萬。他表示，廣泛行業都面對請不到人情況，而本地招聘時亦已優先考慮本地勞工。他重申，這次放寬「凍結期」兩年，可以確保勞工供應符合市場空缺，不過審批並不表示一定批准，會嚴格審批每一個申請。



他表示，希望整個經濟會因為我們的多方面措施而保持穩步向前發展，把「餅」造大，令整體經濟重拾活力，對於所有行業，包括勞工，都是重要的。而我們在整個輸入勞工計劃，要求輸入外勞的僱主額外就每名輸入勞工每月支付400元，用於培育或資助勞工方面的一些培訓或需要。

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責任編輯：陳展棋