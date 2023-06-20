【職工頭圍用膳 東京篇】林沚羿大騷語言天份　姜麗文難忘恩愛夫婦開店12年無鬧交

▲ 《職工頭圍用膳 東京篇》林沚羿

由姜麗文（Lesley）及J2er林沚羿（Venus）主持的J2節目《職工頭圍用膳 東京篇》在本周，由兩位主持先後走訪米芝蓮燒鳥串燒店、家族壽司店、港式點心餐廳、法式鴨肉拉麵及台式餐廳。

Lesley與Venus分別品嚐了CP值高且各具風味的員工餐，包括麻婆豆腐炒飯、味道一流的「剩菜」手捲、靚湯不可或缺的廣東菜、法式鴨肉拉麵，及炆元蹄、潤餅、酸辣湯、蚵仔煎台式盛宴。

Venus具語言天份

其間，兩位主持除大晒流利日語，Venus還同場加映韓語、英語、普通話，以及簡單的德語等。問到Venus為何咁犀利，她竟驚揭日語是自學：「因為從小就喜歡看日本動畫，咁就慢慢學識咗。韓語係因為喜歡嘅音樂大部分都係韓語，同埋17至18歲嗰陣想做練習生，所以上過幾堂。」

談到深入東京各餐廳飯堂感受，曾在香港餐廳打過的工Venus，坦言很喜歡那種「家的氣氛」，說：「好似喺串燒店，佢哋無論工作同食飯都有講有笑，平時啲人話日本人階級觀念好強，但佢哋完全冇嗰種感覺，而負責煮員工餐嘅員工仲會特登出去買餸煮員工餐，好有家嘅縮影。」

Venus又謂，難忘店主對員工的尊重及用心：「好似台灣師傅咁，佢幾辛苦都堅持要親自煮員工餐，一來佢想員工食嘅嘢同客人一樣味，二來佢話見到員工咁努力，自己都要努力。」

最新影片推介：陳山聰專訪

Lesley為食到震

至於Lesley則分別跟隨日籍夫婦及香港點心老師傅，到魚市場入貨及學包中式點心，其間Lesley大晒「為食」表情包，反眼之餘及真人示範為何「好味到震」。

Lesley笑言最難忘是沒想過餸頭餸尾也可以是人間美食：「日籍夫婦因為成間店得佢哋兩個，所以員工餐好簡單，都係用啲頭頭尾尾嘅魚肉嚟到包手捲食，但原來呢啲望落唔靚嘅部分先至最好食。」

她又謂很羨慕每天一起工作的日籍夫婦、12年未曾鬧過一場交︰「老闆話佢哋遇到問題第一時間係講出嚟，咁就好自然會去咗解決問題而唔係鬧交。」

Lesley續指港式點心餐廳的師徒情，也大大觸動了她：「佢哋一個係香港人，一個係日本人，10年以嚟都係只靠動作同感覺溝通，所以兩個人嘅廣東話同日文都冇進步過。」

為讓老師傅能將退休感言好好傳達給徒弟，Lesley還專誠為二人充當翻譯：「見到佢哋兩個講完之後，對住對方係咁點頭道謝，就覺得好有愛。」