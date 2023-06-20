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【司法抄襲】林定國：上級法院有效處理　反映法律制度有高自我修正能力

政治 15:51 2023/06/20

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林定國表示，國歌是國家主權的象徵，絕不容許有任何貶損。（資料圖片）

上訴庭早前指《國安法》指定法官、高院法官陳嘉信處理一宗民事商標案件的判詞涉嫌「司法抄襲」，將案件發還重審。律政司司長林定國認為，事件中，原審法官犯錯並成為上訴理由，經公開審訊，由上級法院有效處理，矯正下級法官錯誤，反映本地法律制度公開透明，有非常高的自我修正能力，以及良好的上訴機制。

林定國接受電台訪問被問到，有高等法院法官涉嫌「司法抄襲」，事件會否影響公眾對本港司法公正的信心，他回應指，事件中，原審法官犯錯並成為上訴理由，經公開審訊，由上級法院有效處理，案件當事人得到公平機會。他認為，反映本地法律制度公開透明，有非常高的自我修正能力，且上訴機制有效。他補充，終審法院首席法官張舉能亦運用了合適的方式，確保類似錯誤不再出現。

林定國：國歌不容任何貶損　若出現問題當局不能坐視不理

另外，律政司早前向法庭申請禁制令，禁止4項與歌曲《願榮光歸香港》有關的非法行為。林定國表示，案件已進入法律程序，不便評論，但認為國歌是國家主權的象徵，絕不容任何貶損，強調若在這方面出現問題，原則上，絕不能坐視不理。

對於海外體育賽事播錯國歌的事件，林定國稱，個人而言，感到非常不滿和憤怒，反問如果美國有人將《義勇軍進行曲》當作美國國歌，美國人會有何感受。

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責任編輯：區綽彥

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