【學生津貼】 教育局促家長登記「智方便+」　以遞交2,500元學生津貼申請

▲ 教育局促家長登記「智方便+」，以遞交2,500元學生津貼申請（資料圖片）

教育局於2023/24學年起在官立學校、資助學校、按位津貼學校及直接資助計劃學校推行學生津貼（2,500元）電子申請的事宜，家長必須持有具數碼簽署功能的「智方便+」帳戶，方可於新學年9月遞交電子申請，局方促請學校鼓勵家長及早登記「智方便+」帳戶。

最新影片推介︰

教育局於5月及6月份為家長舉辦學校「智方便 +」登記活動，透過活動成功登記的家長人數至今已超過10,000名。局方指，家長可隨時自行到設於各區的「智方便」自助登記站或登記服務櫃位（大約160個登記點，包括各區郵政局）辦理「智方便+」戶口登記手續。有關自助登記站或登記服務櫃 位的詳細地點及開放時間，請瀏覽專題網頁。 如欲了解「智方便+」戶口登記方法及所需準備，請瀏覽 https://www.iamsmart.gov.hk/tc/reg.html。有關如何在自助登記站登記「智方便+」，請觀看短片。

為方便家長辦理登記手續，教育局會於7月及8月份繼續為家長舉辦學校「智方便 +」登記活動。家長可透過連結預約到任何一區的指定學校，即場登記「智方便+」帳戶，有關詳情及預約方法，請參閱夾附海報。

為讓家長順利登記「智方便+」，家長須於學校活動前，在其個人流動電話啟用生 物認證功能，如指紋或臉容辨識等，及安裝「智方便」流動應用程式。此外，家長 於現場登記時，須同時備妥以下各項:

香港身份證；

個人流動電話（啟用生物認證功能，如指紋或臉容辨識等）及下載並安裝「智方便」流動應用程式)；及

提供一個可接收電子郵件的電郵地址

至於未能遞交電子申請的家長，仍可沿用現行方法，將填妥的紙本申請表格交回學校辦理。