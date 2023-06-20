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【跳上輕鐵】涉跳上輕鐵車頂及於城門河划船　5青年被控准保釋7月再訊

社會 16:05 2023/06/20

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

（資料圖片）

5青年涉於屯門跳上行駛中的輕鐵車頂上，又涉於城門河划船等。涉案送貨員與另外4名青年被控1項禁止進入限制區域罪、1項沒有許可下在限制飛行區以內飛行罪及2項故意危害安全罪，今（20日）於東區裁判法院提堂。各人暫毋須答辯，裁判官將案件押後至7月25日再訊，以待被告索取法律意見，各被告准以現金2,000至5,000元等條件保釋候訊。

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【TOPick診症室】港媽常忍尿患尿道炎1年發作4次　醫生拆解症狀及5大生活元兇

5名男被告為唐卓賢（24歲，送貨員）、李兆亨（24歲，技術員）、陳海翹（22歲，學生）、莫籍皓（23歲，無業）及區頌旼（22歲，無業）。唐、陳、莫及區同被控1項禁止進入限制區域罪；唐及李則同被控2項故意危害安全罪；唐另被控1項沒有許可下在限制飛行區以內飛行罪。

控罪指，唐、陳、莫及區於2023年1月5日，在沙田城門河道未獲海事處處長允許，以船長身份在1艘本地船隻進入城門河道限制區域；唐及李則於2022年12月22日，分別在屯門市中心輕鐵站至屯門輕鐵站之間，及在鳳地輕鐵站與兆康輕鐵站之間故意地跳上1架行駛中的列車頂部，而危害或相當可能危害當時在該列車上乘客或任何人的安全。

控罪續指，唐另於或約於2022年12月31日，在尖沙咀中間道11號的工地，在沒有許可遙控駕駛無人機，在限制飛行區內飛行。

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記者：梁錦麟

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