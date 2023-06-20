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【創科教育】教育局推初中AI課程單元涉ChatGPT　冀各校盡快規劃新學年加入

社會 16:24 2023/06/20

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本港近年加強推廣STEAM教育。（資料圖片）

為普及創科教育，教育局推出「初中人工智能課程單元」，建議學校安排10至14小時教授人工智能課程，以道德倫理、社會影響及未來工作為課程重點，亦涉及ChatGPT議題；局方冀各校盡快規劃課程，於9月加入有關單元。

最新影片推介︰

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【TOPick診症室】港媽常忍尿患尿道炎1年發作4次　醫生拆解症狀及5大生活元兇

教育局昨（19日）向學校發通函，公布「初中人工智能課程單元」詳情，當中涵蓋不同課題，包括人工智能基礎、電腦視覺、電腦語音和語言、虛擬實境、機械人等，而人工智能倫理、社會影響及未來工作，則為課程重點；課程亦劃分作3個不同程度，教師可按學校情況、學生需要，安排課程級別及教學次序。同時，局方期望學校盡快規劃課程，於9月加入有關單元。

課程教材設有建議的教學活動，包括利用聊天機械人軟件ChatGPT，輸入關鍵字「橡皮鴨、孖寶、維多利亞港」，生成主題為「兩隻橡皮鴨」的歌詞；同時，教材亦提醒師生生成的資訊「並非全是正確」，探討AI廣泛使用所衍生的利弊。

另外，局方亦推出「高小增潤編程教育課程單元」，建議學校為高小學生安排10至14小時增潤編程教育，並同時推出以小四生為對象的教材，建議利用編程軟件Scratch，進行「海底探險」、「說故事」、「太空漫遊」等主題活動，學習應用該軟件；延伸單元則運用micro:bit創作迷宮遊戲。

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記者：梁凱婷

 

 

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