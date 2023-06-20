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【安樂死】23歲女患罕見病全身劇痛長期臥床　選擇安樂死成澳洲最年輕案例

健康 17:30 2023/06/20

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23歲女罹患罕見病，長年全身劇痛無法下床，終選擇安樂死。

澳洲一名23歲女子因罹患罕見疾病，全身遭受劇烈的疼痛，讓她臥床不起，無法行動。由於長年都承受著極大痛苦，根據南澳州1月頒布的自願協助死亡法案，她選擇將於明日（21日）合法結束生命，成為澳洲史上最年輕的安樂死案例。

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綜合外媒報道，居住於南澳的23歲女子Lily Thai，17歲時診斷出埃勒斯-當洛斯症候群（EDS），又稱鬆皮症，1年後患上呼吸道感染，導致無法行走、正常進食飲水及排便。隨後她的病情逐漸惡化，必須使用哈羅支架（Halo brace）固定頭部和頸部，亦不得不使用鼻胃管灌食，導致她體重下跌至40公斤（約88磅）。

由於新冠疫情期間，醫院不開放探病，因此Lily只能獨自與病魔戰鬥。後來，她被轉介給悉尼的一位神經免疫學家，診斷出患有自身免疫性自主神經節病（AAG），且病情已導致多個器官衰竭，大腦左側出現病變。

她在南澳阿得雷德的臨終關懷醫院治療期間，大部分時間都躺在病床上，以免承受病情帶來的持續慢性疼痛，每天只能「勉強生存」。

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由於長年遭受病痛，Lily在上周簽署了安樂死的相關文件，並將於21日合法終止生命。她最後的願望就是去海邊，而院方也滿足了她的願望，她躺在救護車的病床上，一邊欣賞大海的景色，一邊吃著麥當勞的薯條。

雖然Lily的親友們對此感到難過，「但他們尊重我的決定，不想再看到我受苦」。Lily也直言，做出這個決定後十分平靜，因為終於可以拜托承受多年的痛苦。她表示，已經寫好給家人朋友的道別信，並參與規劃自己的葬禮。

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責任編輯：羅嘉欣

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