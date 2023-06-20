【兒童健康】使用螢幕時間過長影響兒童肥胖　醫生分享逆轉方法同時增進親子關係

▲ 研究結果顯示，當中使用螢幕時間超過兩小時的男孩，肥胖或超重的風險是其他男孩的兩倍。

過重和肥胖是十分影響健康的，尤其影響發育中的小孩。世界衞生組織指出，過重或肥胖兒童的比率在世界各地也有明顯上升的趨勢，是現今世代最嚴峻的公共衛生挑戰之一。台灣兒童內分泌專科醫師陳奕成便就相關題目撰文，分享了如何幫助孩子減少肥胖的機會，一個至關重要的點便是「減少螢幕的使用時間」。

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陳醫師在文中引用一個2012年的澳洲研究，發現使用螢幕時間過長與超重或肥胖有著極大的關連。研究結果顯示，當中使用螢幕時間超過兩小時的男孩，肥胖或超重的風險是其他男孩的兩倍。

當中涉及的成因被推斷為兩個。第一，當小孩子花費大量時間坐在螢幕前，這意味他們普遍是缺乏運動和較少參與體力活動，這也代表他們的消耗熱量的機會減少。

第二，長時間的對著螢幕，也等於增加了攝取高熱量高糖分的可能性。因為，節目上播放的食物廣告會令小孩抵受不住誘惑，從而進食更多。

所以，陳醫師認為家長應該適當地控制小孩子用使用螢幕的時間。就此，他分享了早前由「美國兒科醫學會」發表的「各年齡兒童的媒體使用」建議。

一. 小於一歲半

跟親友視訊講話之外，避免使用螢幕。

二. 一歲半到兩歲

看螢幕時間每天不要超過一小時。

家長可以嘗試讓小朋友觀賞優質的影音節目。家長應該要主動挑選並陪伴他們觀賞影片內容，千萬不要讓小朋友獨自觀賞。

三. 兩歲到五歲

看螢幕時間每天不要超過兩小時。

家長應該要陪同小朋友看電視，並且協助解釋影片內容、和日常生活做連結。

四. 六歲以上

做好每天使用螢幕的時間和種類管制，並且確保小朋友不會因為觀賞影音節目，而影響到睡眠、運動，或者還有其他日常生活的活動以及健康。

五. 建立無影音媒體空間及時間

如吃飯、坐車時不看螢幕，或是餐廳、臥室不放影音媒體。

不過，陳醫師也提到，現代孩子的線上課程或活動繁多，要有效控制他們使用電子產品有一定的難度。所以，他認為家長們可以增加和孩子擁有更多的「高質量相處時間」，方法是嘗試與孩子們一起進行「替代活動」，例如多參與戶外遊戲、一起做運動和一起閱讀。以上除了能有效減低螢幕的使用度，也可以有助小孩的身心發展。

最後，陳醫師也提出「身教」是很重要的一環。作為父母可以以身作則地控制好自己的使用螢幕的時間，以成為孩子們的良好榜樣。

文章獲「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地專頁」授權轉載。

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