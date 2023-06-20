【輸入外勞】民航工會堅決反對欠監管輸入勞工　並要求公佈機場員工交通津貼方案細節

▲ 民航工會堅決反對欠監管輸入勞工，並要求公佈機場員工交通津貼方案細節。（資料圖片）

香港民用航空事業職工總會表示，近來本港空業復甦勢頭良好但機場基層工友薪金待遇未有明顯提升改善。並認為政府繞過勞顧會，沒有諮詢的情況下輸入勞工「極不理想」，是「治標不治本」的政策，會對機場從業員工資調升空間一再受壓，並對年青人投身航空業造成窒礙。因此工會反對監管輸入勞工，並要求公佈機場員工交通津貼方案細節。

最新影片推介︰

香港民用航空事業職工總會主席李永富表示，工會再重申四大訴求：第一，增加機場員工薪酬福利待遇，並提供交通津貼；第二，改善機場員工交通安排，設立機場員工交通專綫，免費或以優惠車費為機場工友提供専線巴士服務，以及改善機場交通服務，減少往返機場交通時間；第三，東涌或鄰近區域的公屋優先編配給機場員工，可以優先購買居屋，減省交通費和時間；第四，機場補充外勞不應繞過勞工顧問委員會，政府要保障本地勞工，而民航工會願意向政府反映勞工的訴求。

李永富續指，民航工會堅決反對欠監管輸入勞工，並將促請機場各持份者加強溝通，努力倡議香港航空業構建勞、資、政三方機制，加強民航工會在輸入外勞方面發揮監察角色作用，保障機場勞動者的合理合法權益；另外，工會強烈要求機場僱主共享航空業復甦的經濟成果，切實保障航空業本地勞工就業優先，改善薪酬福利待遇，不要盲目輸入外勞；最後，民航工會要求相關部門儘快公佈機場員工交通津貼方案細節，期望工會能够起監察角色的作用，確保機場員工可以受惠。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：解青羽