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《看不見聽不見也愛你》六本木戶外廣告牌成打卡位　山下智久新木優子本周五來港

娛樂 16:16 2023/06/20

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

山下智久及新木優子為宣傳新片《看不見聽不見也愛你》展開亞洲巡迴，繼韓國站後，本周五將飛來香港出席連串宣傳活動，包括將到嘉禾黃埔戲院舉行《看不見聽不見也愛你》電影放映暨粉絲見面會，屆時將與影迷近距離見面。

今次亦是山下智久自2011年來港開個人世界巡迴演唱會後，相隔12年再次襲港，令香港「山Ｐ迷」十分期待。

六本木打卡

至於在日本本土的宣傳當然也火力十足，早前在網上已可見東京「六本木之丘」的「Metro Hat」外側弧形玻璃幕上出現巨幅《看不見聽不見也愛你》海報，效果震撼，連山下智久及新木優子都要親身到場「打卡」留念！
 
山下智久早前憑客串《今際之國的有栖》第二季中全裸演出而人氣再度急升，演藝工作亦屢見突破，繼全英語演出美日法合拍電視劇《神之雫Drops of God》後，最新動向就是再戰影壇，繼《近距離戀愛》後睽違9年再演浪漫愛情片《看不見聽不見也愛你》。

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深情主唱《I See You》

片中挑戰難度，首次演視障人士，將漫畫家突然因病失明的沮喪與絕望，演繹得令人心痛又不失帥氣。山下智久除演員身份，作為歌手的他同樣保持著很高的活躍度並且很受注目。

這次的電影主題曲《I See You》正是由他深情主唱，他以豐富的情緒、全英語歌詞，，堅定唱出在失意絕望時找到命中註定的愛侶，看到和聽到了愛情的呼喚，感激對方不離不棄，深信這段情永不退色。作為替電影完美作結的片尾曲，特別浪漫醉人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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