【滅門命案】英國移民一家四口慘遭殺害滅門　11歲女兒4天沒上學揭發案件

▲ 英國一個4人新移民家庭慘遭殺害滅門。

英國倫敦西部地區豪恩斯洛（Hounslow）發生一家四口滅門慘案！4名死者來自一個波蘭裔家庭，父母及一對子女遭兇手殺害，死狀恐怖。由於11歲女兒4天沒有上學，警方破門入屋發現屍體而揭發事件，現正循兇殺案方向進行調查。

據英國《獨立報》（Independent）報道，4名死者來自一個波蘭裔家庭，分別為39歲爸爸Michal Wlodarczyk、35歲媽媽Monika Wlodarczyk，以及他們的11歲女兒Maja及3歲兒子Dawid。有女鄰居向媒體表示，該名爸爸是建築工人，媽媽是酒店清潔工，而就讀六年級的11歲女兒相當聰明伶俐，全家人非常友善。

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鄰居讚揚一家人友善

該名女鄰居對於慘案不禁淚流披面，直指這是一宗悲劇，Maja是一名可愛漂亮的女孩，性格也很堅強，但她已有數天沒有上學。「班上的人都給她發短訊，我女兒都有在Snapchat給她發短訊給她，但不獲回覆。」

她又透露，受害人一定正計劃去西班牙馬略卡島度假，慶祝爸爸40歲生日。而細仔則本來於幾個月後開始上幼兒園，「太令人震驚了，這個小男孩太可愛了……我們為他們祈禱。」還有鄰居表示，數天前還才看到媽媽與孩子們開心地玩耍。

警方形容為這是一宗「可怕案件」，專責處理兇殺案的警員仍在調查當中，處於非常初期的階段。

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責任編輯︰王明芳