【夫妻關係】丈夫5個異常行為有不忠嫌疑　人妻出動私家偵探追查揭真相

▲ 丈夫5個異常行為有不忠嫌疑，人妻出動私家偵探追查。（iStock圖片）

有說女人的直覺很準，日本就有一名人妻發現丈夫行為異常，如假日獨自外出、經常OT等，以上行徑令人妻懷疑丈夫出軌，決定找私家偵探追查，最終揭開真相。

5大異常行為

綜合日本傳媒報道，日本有男網民早前於Twitter，以「我的妻子是如何發現我是宅男」為題發帖文，分享被太太誤會出軌的事件。他指數月前，太太見他行徑有變，包括︰

大時大節或假日自己外出

經常OT遲回家

常把手機帶進浴室

洗澡時間變長

房間多了一個上鎖櫃

最新影片︰

太太懷疑他出面有小三，決定私下找私家偵探暗中調查他。私家偵探追查他，跟蹤拍下了一些照片，例如他獨自在卡拉OK、在停車場換了外套、在便利店取一份文件等。不過，以上只是他追星的行為。私家偵探向他的太太匯報，「沒有看見任何出軌的證據，他只是個宅男。」

為追星冷落太太

他透露自己婚前一直很喜歡虛擬偶像初音未來，只是怕太太不喜歡，所以一直隱瞞。他婚後依然喜歡初音未來，但熱情大減。直至早前他工作遇低潮，聽見初音未來的音樂後注有動力，重燃對初音未來的愛，開始重新追星。

由於他很期待偶像的活動，遲返屋企不是OT而是放工後去買精品及去K房唱初音的歌；手機帶入浴室及沖涼時間變久，原因是一邊浸浴一邊掛著聽初音的歌；添置上鎖櫃是用來放大量精品周邊珍藏。

太太虛驚一場，知道真相後接受了他的愛好。他反省過發現為追星而忽略太太，為了補償她，除了主動支付聘請私家偵探的費用之外，計劃帶她去東京迪士尼海洋樂園玩3日2夜。

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責任編輯︰王明芳