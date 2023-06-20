【輸入外勞】建造業總工會抗議政府架空勞顧會　籲政府檢視輸入外勞後是否影響本地工人就業

▲ 建造業總工會抗議政府架空勞顧會，籲政府檢視輸入外勞後是否影響本地工人就業。（資料圖片）

香港建造業總工會今日（20日）下午前往金鐘政府總部請願示威，反對政府帶頭破壞「補充勞工計劃」，架空勞顧會審批外勞機制，對日後監管外勞工作，造成負面影響。

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工會認為，政府須要即時審視輸入外勞後是否影響本地工人就業情況，甚至對本地工人的薪金是否有所影響。同時，工會亦表示，擔心大量輸入外勞將會扼殺本地青年入行，嚴重加劇青黃不接現象。建造業人但工作環境不理想，工業意外經常發生，亦窒礙其他人，尤其是青年入行。

工會因此提出以下建議：一，政府盡快評估輸入外勞對本地工人就業的影響，須要即時設立行業顧問委員會，審視每單項目的申請，不能濫用輸入勞工計劃，影響本地工人就業。設立監察制度，防止外勞成為廉價勞工，扼殺本地工人就業。同時，亦要保障外地勞工的合法權益，免受剝削；二，每單公務工程項目設定若干比例的工人數目，作為月薪制，保障新入行或年青工人，及技術提升的機會；三，所有公務工程有序推出，避免多項工程同期展開，縮減爭搶相同工種技術工人的機會；四， 政府應盡快推出「一技多能」政策，讓工人能夠掌握一門或多門技術，增加勞動就業率。同時，政府亦要增撥資源做好就業選配工作，讓現有工友及有意投身建造業的工人，得到更多就業招聘消息。

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責任編輯：解青羽