  • 32°C
香港時間 : 2023620日 (週二) 17:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海外升學】DSE放榜日英國大學叩門開始  升學專家分享叩門準備

海外升學 16:42 2023/06/20

分享：

分享：

熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

DSE將於7月19日放榜，英國各大院校隨即開啟「叩門階段」（UCAS Clearing），開放剩餘學位給學生多一次機會尋找合適學校。

DSE將於7月19日放榜，英國各大院校隨即開啟「叩門階段」（UCAS Clearing），開放剩餘學位給學生多一次機會尋找合適學校。無論是改變志願想轉科，或是放榜後才考慮升學英國的考生，都可透過最後補招的叩門階段，趕上9月開學的尾班車。

最新影片推介︰

童學園
【童學園】招募韓團小小舞蹈練習生　細路學做偶像拍MV展現自信

我在英國大學招生部工作時，收到不少轉科申請，如一位牛津大學法律系的準學生，就因為當初申請時與放榜後的想法不同而希望轉系，最後亦成功被取錄。

不想放榜日方寸大亂，放榜前夕已經要做好準備，除了網上搜尋英國升學資料，也應該透過UCAS了解心儀大學的國際生剩餘學額的課程名單，再跟隨個人興趣篩選，最後準備大學選科名單。

叩門時再提供公開試成績表、IELTS成績表及自薦書等報名文件。進入叩門的倒數階段，大家都爭分奪秒，物色合適的升學顧問，助你更快了解大學補招名額及收生要求等，及早鎖定目標，增加成功機會。

成功收到大學取錄後，千萬別錯過各大學叩門的截止申請日期，大約在一個月內需要繳交留位費、辦理學生簽證及結核病測試，就可確保叩門過程萬無一失，整裝待發赴英升學！

而在放榜日，成績未及升讀本科，仍有其他出路。我們建議考生考慮國際生的途徑，報讀半年至一年的大學銜接課程如大學基礎班（Foundation Course）或國際一年級（International Year One），然後分別申請UCAS或海外大學代辦申請課程。

而英國應屆考生於8月17日A-Level放榜日，只需登入UCAS系統查詢取錄通知。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文 : 梁曉芙 「升學界花姐」

相關文章

【荷蘭升學】藥劑學出路佳平均年薪62萬　升學專家分享入讀「神科」秘訣
16:05 2023/05/24
【荷蘭升學】藥劑學出路佳平均年薪62萬　升學專家分享入讀「神科」秘訣
【海外升學】兒子英國留學4年花費300萬　森美：原來去到英國都要補習
18:56 2023/05/25
【海外升學】兒子英國留學4年花費300萬　森美：原來去到英國都要補習
【校園襲擊】英國學校3師生遇襲傳港生命危　涉案16歲少年被控2項企圖謀殺
16:53 2023/06/12
【校園襲擊】英國學校3師生遇襲傳港生命危　涉案16歲少年被控2項企圖謀殺

你可能感興趣

【荷蘭升學】藥劑學出路佳平均年薪62萬　升學專家分享入讀「神科」秘訣
16:05 2023/05/24
【荷蘭升學】藥劑學出路佳平均年薪62萬　升學專家分享入讀「神科」秘訣
【海外升學】兒子英國留學4年花費300萬　森美：原來去到英國都要補習
18:56 2023/05/25
【海外升學】兒子英國留學4年花費300萬　森美：原來去到英國都要補習
【校園襲擊】英國學校3師生遇襲傳港生命危　涉案16歲少年被控2項企圖謀殺
16:53 2023/06/12
【校園襲擊】英國學校3師生遇襲傳港生命危　涉案16歲少年被控2項企圖謀殺
海外升學 移民 中小學教育 簽證 大學 牛津 DSE 英國 國際集團 牛津大學

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌