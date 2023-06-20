【香港小姐2023】「翻版范冰冰」學生照曝光引關注　閨蜜揭對方整容真相

▲ 真係由細靚到大！

《香港小姐競選2023》已經進行兩輪面試，當中「翻版范冰冰」王敏慈成為不少網民討論對象，就讀北京中央戲劇學院的她，五官精緻加上下巴尖尖惹整容疑雲，更有人以「間尺鼻」形容她。

【香港小姐2023】次輪面試靚女討論度高 北方佳麗決戰港女鬥外貌鬥內涵【多圖】

最新影片推介：陳山聰專訪

王敏慈舊照曝光

雖然王敏慈曾解釋因為化濃妝而令人誤會，否認後天「加工」。不過近日網上有她昔日學生相流出，並引起熱議！

網上有一位自稱其閨蜜的網友，指二人自2017年起便相識，並在社交平台公開對方的學生舊照，力撐對方未曾整過容，更指她容貌至今依舊不變：「閨密從小就長得就是怎麼正…長得漂亮就一定有動過刀嗎？」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

與現時一樣美

相中可見，穿上校服的王敏慈一臉素顏，眼大大臉尖尖，長得標緻，現時與以前分別不大，果然由細靚到大。

不少網民更大讚她非常漂亮，不化妝也很美，更有眼利的網民發現王敏慈所穿的校服正是來自新加坡南華中學。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R