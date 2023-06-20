【STEAM教育】資優學苑辦科學對談讓學生探索宇宙　了解科學最新知識為本地培養科研人才

▲ 香港資優教育學苑（學苑）與香港桂冠論壇（論壇）首次合辦科學對談，為雙方於此活動前簽署的合作框架協議揭開序幕。

香港資優教育學苑（學苑）與香港桂冠論壇（論壇）首次合辦科學對談，為雙方於此活動前簽署的合作框架協議揭開序幕。

上周六（17日），香港中文大學（中大）物理系朱明中教授、論壇秘書長杜彭慧儀女士，還有在大學時期曾修讀天體物理學、同時亦是天文愛好者的學苑院長黃金耀博士，跟三位熱愛天文的資優學員交流，分享在探索物理學及科學方面的心得。對談完畢後，朱教授帶領三位學員及一眾嘉賓參觀中大物理系實驗室，與會者都感到相當興奮！

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現在且聽三位愛好天文的學員潘悦喜﹑方嘉偉及姚若韻分享他們的心聲。

親手拼砌望遠鏡

中五的潘悦喜孜孜地分享：「從小我就覺得星空很美，喜歡辨認和拍攝星座，後來參加各種天文課程，希望進一步理解宇宙奧秘，而天文學正好滿足我對宇宙的好奇心。我在學苑參加了『宇宙的調查研究課程』，學習宇宙學丶天文觀測，以及進行自選課題的研究。我的研究項目是太陽自轉和太陽黑子活動的南北不對稱性。

「課程中印象最深刻的是親手拼砌望遠鏡，由最原始的零件組裝成望遠鏡，過程包括黏貼副鏡、調焦、在底部支撐木板上打孔等，非常具挑戰性。希望學苑和論壇能夠舉辦更多討論活動和工作坊，提供更多STEAM課程，讓我們了解科技和科學的最新知識，為將來考慮投身科研行業鋪路。」

嘗試小型天文研究

中五的方嘉偉在所屬中學擔任天文學會會長，對天文學發燒的他表示：「很喜歡觀星，璀璨的星空給我平靜的感覺，既遠在天邊卻又近在眼前。每次看到蒼穹的點點星光，都讓我感受到宇宙的浩瀚，暫時忘卻學習生活帶來的壓力。

「在學苑參加『宇宙的調查研究課程』時，有機會嘗試從事一項小型天文研究，這種學習方式在一般中學並不常見。透過是次訪談，向一衆專家取經，從而了解他們在物理及天文方面的經驗和心得。期望學苑和論壇將來可以舉辦更多兼具學術、實踐和研究的科學課程，並提供更多專業對談、交流機會，我希望將來有機會投身物理與天文相關的工作。」

獲得靈感創出新發明

中四的姚若韻說：「我從小就覺得夜空甚是醉人，小學時參加過暑期天文戶外營，及至中學修讀物理，覺得地球以外的宇宙真的很大、神秘莫測，所以希望有機會了解更多宇宙奧秘。參加學苑的天文課程，最深刻的是大夥兒到西貢觀星，各自接受導師一對一指導並搜集課末專題研習的數據。一邊聽導師講解、一邊用專業器材拍攝星空，實在令人難忘。是次能跟朱教授、黃院長等天文及科學界前輩見面，委實令人興奮，他們的分享對我來說相當新奇、有趣。作為科學愛好者，我希望不斷提升自己對科學的認識，透過學苑和論壇往後合辦的活動，獲得更多科學方面的靈感，創出新發明。」

攜手推動STEAM教育

鑑於資優生對STEAM教育的殷切渴求，學苑與論壇於4月時簽訂合作框架協議，建立策略夥伴關係，共同推廣STEAM教育，藉此提升資優學生對科學及科技方面的興趣，為本地培養科研人才。

論壇秘書長杜彭慧儀女士表示：「香港桂冠論壇的其中一個使命是提升香港年輕一代對不同科學及科技領域的認識和興趣。很高興能夠與三位酷愛天文的資優學員進行對談。他們對科學探索的熱誠和渴求令我感到很鼓舞。我們這次與香港資優教育學苑簽署了合作框架協議，成為策略夥伴，並合辦不同類型與科學相關的活動，正正符合我們在這方面的目標。」



學苑院長黃金耀博士表示 :「早前學苑與論壇簽署合作框架協議，成為策略夥伴。這次是學苑首次與論壇合作，邀得中大物理系朱明中教授與資優學員對談，透過輕鬆的形式，讓學員認識天文、物理、科學，並跟物理學家近距離接觸，啟發他們對探索宇宙奧秘和科學的興趣。學苑希望在往後的日子跟論壇合辦更多活動、課程、講座甚至比賽，希望能為本港發掘及培養更多科學家及科研人才。」

中大物理系朱明中教授回應：「很高興有機會與對天文學充滿熱情的資優學生交流，他們對科學的熱情深深的觸動我。希望學苑和論壇能繼續舉辦更多與科學相關的活動，為資優學生提供更多學習和探索科學的機會。期望透過這些活動為香港培育未來科學家和科研人員。」

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責任編輯︰王明芳