【倫常慘劇】兒子被罵疑刺激抑鬱症發作　斬殺7旬母安靜伴屍等被捕

香港近日的斬人血案一單接一單。馬來西亞於周日（18日）亦發生一宗倫常血案，一名患有嚴重抑鬱症的男子，疑不忿被7旬母親責罵，兩人初起口角，豈料男子突然發狂，拿菜刀及斧頭斬母親4刀，令她當場斃命。男子弒母後沒有離開現場，只是安靜地伴在屍體旁邊，等待警方到場。

與母口角突然發狂

根據當地傳媒報道，6月18日晚上8時許，金枝路登米雅花園（Taman Temiang）的住宅內，一名47歲華裔男子在家中大聲喧嘩，73歲母親陳珠玉（譯音）見狀忍不住責罵他，二人繼而口角，不料兒子情緒失控，在家中拿菜刀和斧頭斬向正在準備滴眼藥水的母親，母親身中4刀，頭部和頸項嚴重受傷，當場喪命。

▲ 這宗倫常慘劇發生在金枝路登米雅花園（Taman Temiang）的住宅內。（網上圖片）

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而當時與死者同住的孫兒目睹血案發生，即大驚跑出屋外向鄰居求救，由於當時斬人的男子仍留在屋內，沒人敢入屋靠近，直至警方和救護車抵達現場。兒子弒母後沒有離開現場，反而安靜地伴在母親屍體旁邊，等待警方到場將他帶走。警方到場後拘捕男子，並帶走疑為兇器的菜刀和斧頭。

若罪成將被判死刑

麻坡警區主任拉益慕克力茲助理總監其後表示，涉嫌弒母的男子患有嚴重抑鬱症，事發時疑不忿被死者責罵，令他突然情緒失控，用利器攻擊死者頭部。警方將援引刑事法典第302條文（謀殺）調查案件，若罪名成立，唯一刑罰是死刑。警方提醒公眾，避免刺激患有精神病者，以免危及個人生命、財產、家庭和公共安全。

據悉男子早年經營烏打（當地特色食品）生意，育有一子，但後來失業兼與妻子離婚，雙重打擊下精神曾出問題，男子數年前曾因抑鬱症發作，砸破花園內鄰居的車窗，其後一直相安無事，不料他突然病發造成悲劇。

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