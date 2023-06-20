【合謀定價】香港仔魚市場檔販疑合謀定價　競委會搜7魚檔2辦公室檢數簿單據

▲ 香港仔魚市場檔販疑合謀定價 競委會搜7魚檔2辦公室檢數簿單據（黃傑偉攝）

警方港島總區反三合會行動組響應「雷霆2023」行動，聯同魚類統營處 、漁農自然護理署、入境事務處、海事處及競爭事務委員會，於今日 （20日） 展開代號「足印」的跨部門聯合執法行動，以打擊香港仔魚類批發市場內的非法活動。

港島總區反三合會行動組總督察何恩傑指，港島總區反三合會行動組聯同西區警區刑事部及交通部、水警南分區、機動部隊、魚統處、漁護署、入境處海事處及競爭事務委員會，於今日在香港仔魚市場展開代號「足印」聯合打擊非法活動。由2021年9月至今，警方共展開12次行動，以打擊非法入境及違反逗留條件行動，至今共拘捕41人，今日行動警方截查350人，暫時未有人被捕，而入境處亦於海上截查一艘未申報入境漁船，並將船上5名內地員工即時遣送出境。警方並不時聯同競委會，調查漁市場內懷疑合謀定價及瓜分市場行為。今日已是警方與競委會第3次作出行動。

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競爭事務委員會署理調查組主管區瑋略指，競委會於2019年年尾接獲反競爭舉報，並於2022年11月27日與警務處以問卷方式調查，起始並沒有於反競爭條例下賦予權力，於深入調查後競委會將行動提升至調查階段，於12月10日競委會聯同警方展開代號「白鯨亅行動，競委會持高等法院搜令搜查多過魚檔及一艘漁船，經深入調查後，競委會發現除合謀定價外，亦有瓜分市場行為發現，加上傳媒廣泛報道，競委會懷疑反競爭活動仍存在，及存在瓜分市場、杯葛及合謀定價等，所以競委會再向法庭申請搜令，於今日展開第2次白鯨行動。今日行動共搜查7個魚檔，及2間辦公室，並引用權力破門搜查2過單位，行動中檢獲一批單據、數簿、電腦及電子器材，及通話記錄。行動仍然持續，競委會並安排網上問卷形式，歡迎知情人士提供消息。並可致電3462 2118提供資料。一切通訊將會保密，提供消息市民可放心。

競委會呼籲，如參與反競爭人士，應即時停止活動。參與市場內合謀人士，或希望停止參與合謀人士，應盡快向競委會尋求協助，競委會歡迎任何人士申請寬待或提供合作，根據寬待政策，成功申請寬待人士，不會就寬待協議涵蓋行為提出起訴。可致電3996 8010尋求寬待，競委會重申，不會容許合謀定價影響市場，必定嚴厲執法。

警方重申會繼續聯同其他部門執法，如有市民或商戶受到不法分子打滋擾或勒索不要啞忍，只會助長惡行，應挺身而出舉報罪行，警方定必嚴厲執法。

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記者：黃傑偉