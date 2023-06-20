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【消暑湯水】夏至消暑降燥火　中醫及湯水專家推薦9款潤燥利濕湯水

保健美顏 17:57 2023/06/20

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

夏至消暑降燥火，中醫及湯水專家推薦9款潤燥利濕湯水。

明天（6月21日）為二十四氣節中的夏至，天氣非常炎熱。中醫認為，此時人體的陽氣達到最旺，溫度明顯升高，五臟火熱內盛。TOPick整合了9款由中醫師及湯水專家推薦的消暑湯水，幫大家降燥火、袪暑化濕。

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【活得健康啲】工作壓力大患情緒病怕搭公共交通　港女愛揸電單車轉行做外賣車手

第一款：蘿蔔鴨肫湯

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第二款：荷葉烏雞湯

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第三款：木瓜花生眉豆雪耳腰果湯

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第四款：節瓜淮山蓮子薏米湯

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第五款：豆腐苦瓜薏米湯

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第六款：節瓜紅蘿蔔清補涼素湯

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第七款：海底椰馬蹄無花果湯

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第八款：石斛冬瓜湯

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第九款：老黃瓜綠豆薏米排骨湯

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責任編輯：張沛

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