【消暑湯水】夏至消暑降燥火 中醫及湯水專家推薦9款潤燥利濕湯水
保健美顏 17:57 2023/06/20
明天（6月21日）為二十四氣節中的夏至，天氣非常炎熱。中醫認為，此時人體的陽氣達到最旺，溫度明顯升高，五臟火熱內盛。TOPick整合了9款由中醫師及湯水專家推薦的消暑湯水，幫大家降燥火、袪暑化濕。
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第一款：蘿蔔鴨肫湯
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第二款：荷葉烏雞湯
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第三款：木瓜花生眉豆雪耳腰果湯
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第四款：節瓜淮山蓮子薏米湯
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第五款：豆腐苦瓜薏米湯
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第六款：節瓜紅蘿蔔清補涼素湯
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第七款：海底椰馬蹄無花果湯
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第八款：石斛冬瓜湯
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第九款：老黃瓜綠豆薏米排骨湯
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責任編輯：張沛