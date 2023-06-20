【通脹指標】本港5月份通賬按年升2%　 政府預期本地成本壓力隨經濟復甦增加

▲ 本港通賬按年增加2%。(資料圖片)(陳靜儀攝)

政府統計處今日（20日）公布2023年5月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，今年5月份整體消費物價與一年前同月比較，上升2.0%，較按月相應升幅（2.1%）略低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在5月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.8%，與4月份的相應升幅相同。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至5五月止的三個月的平均每月變動率為0.1%，而截至4月止的三個月的相應變動率則為0.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率為0.2%及0.0%。

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從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年5月的按年升幅分別為2.2%、1.9%及2.0%，而今年4月的相應升幅則分別為2.2%、2.0%及2.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在5月份的按年升幅分別為1.9%、1.6%及1.8%，在4月份的升幅則分別為1.9%、1.7%及1.8%。

經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至今年5月的三個月的平均每月變動率分別為0.1%、0.1%及0.2%，而截至今年4月止的三個月的相應變動率均為0.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至5月的三個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月變動率均為0.2%，而截至二零二三年四月止的三個月的相應變動率則均為0.0%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2023年5月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升19.6%）、電力、燃氣及水（上升16.6%）、衣履（上升5.8%）、外出用膳及外賣（上升3.9%）、雜項服務（上升2.7%）、交通（上升1.5%）、雜項物品（上升1.2%）、住屋（上升0.5%），以及基本食品（上升0.5%）。

另一方面，綜合消費物價指數在二零二三年五月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌3.7%）。

政府發言人表示，五月份基本消費物價通脹維持在1.8%的溫和水平。能源相關項目價格按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。本地成本壓力或會隨着經濟復蘇而上升，但外圍價格壓力料會稍為緩和，儘管維持顯著。政府會繼續留意情況。

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責任編輯：陳展棋