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【親子好去處】沙田超大恐龍公園第三季落成　26米巨型恐龍遊樂設施登場

親子好去處 17:35 2023/06/20

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

沙田新城市廣場的恐龍公園位於1期5樓，佔地逾3.5萬平方呎，園內有17項玩樂設施。（有關機構提供）

沙田新城市廣場為一眾恐龍超級fans帶來大喜訊，位於1期5樓佔地逾3.5萬平方呎的戶外平台上，將有一個以恐龍為主題的公園「Dino Park」，預計今年第3季正式登場，讓不同年齡的恐龍迷挑戰樂園內多項訓練身手的遊玩設施，盡情勇闖恐龍世界放電。

由三疊紀、侏羅紀到白堊紀的史前生物全知曉、對恐龍化石有著源源不絕的好奇、走盡世界各地遊歷恐龍展覽，還要緊貼所有恐龍相關行情，才算真正的恐龍狂迷。

最新影片推介：

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17項玩樂設施幫你放電

園內設有多達17項玩樂設施，最吸引眼球的莫過於鎮守樂園入口總長達26米、高7米集繩網、攀爬及滑梯於一身的巨型恐龍造型遊樂設備，相信大人小朋友見到這「龐然巨物」一定忍不住嘩聲四起！

佔地逾3.5萬平方呎的戶外平台。（有關機構提供）

恐龍有著吸引人類探索的魔法，由幼兒到成人對不同時期不同形態的恐龍也有著摸索的心。

Dino Park參考美國兒科醫學會對小孩喜愛恐龍原因作樂園的設計概念，藉著園區的色彩度、設施的可探索程度及造型的真實程度，讓兒童於玩樂中認識自己，發掘自我潛能、鍛鍊對外界觸感的靈敏度及四肢協調及平衡。

恐龍公園Dino Park預計今年第3季正式登場。（有關機構提供）

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責任編輯︰王明芳

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