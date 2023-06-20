【循環再造】政府研於北部都會區擴建環保園　現有環保園將加強配套

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環境及生態局就如何促進本港回收業發展，向立法會環境事務委員會提交文件，當中提及正研究在北部都會區預留土地擴建環保園，亦正研究現有環保園租約，容許租戶採用更多回收處理技術，提升回收成本效應。

文件指出，環保園內現時約九成作廢物回收再造用途的土地已被使用，環保署會將餘下土地進行招標，以配合合適的回收再造業發展，例如處理電動車退役鋰電池等。

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另外，環保署正研究引入新措施，加強對環保園租戶的支援， 包括正諮詢法律意見及與相關部門商討，研究修改部份租約條款的可行性，以增加租戶的業務彈性。初步的考慮方向包括，容許租戶因配合業務發展採用其他回收處理技術，以及其他方法增加其實際處理量，以提升回收的成本效益等。

至於拓展土地方面，局方正研究在不同的新發展區內預留土地，以供環保設施或環保業使用，並探討以一地多用等方式提高用地效率。

局方透露，現時正與相關部門研究，能否在新界北部地區的「新界北新市鎮和文錦渡發展」預留土地擴建環保園，而相關建議已被納入有關的顧問研究內。

局方又提到，將軍澳的原新界東南堆填區已於2021年年底關閉，現正逐步進行修復工作。雖然該堆填區包含多個斜坡，其北面頂台位置經平整後可提供約 2.5 公頃平地，釋出的部分用地亦可供回收行業使用。

環保署已於今年3月安排香港工業總會代表實地考察，若回收業界有意利用上述已修復或關閉堆填區的土地，發展及營運循環再造業務，只要符合土地規劃限制及其他相關要求，並能協助推進各類資源節約利用，加快構建廢棄物循環利用體系，環保署會與地政總署商討出租有關土地的安排。

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記者：陳梓蔚