【日本旅遊】新宿新地標歌舞伎町Tower　一站式食買玩複合式商場【內附連結】

▲ 新宿亦於今年4月迎來一座全新的複合式商業大樓「東急歌舞伎町Tower」，位於心臟位置歌舞伎町之內，成為區內最新地標。

東京無時無刻在變化，尤其是疫情及東京奧運過後，各區都有大量新酒店及商場等面世。繼澀谷區大變身之後，新宿亦於今年4月迎來一座全新的複合式商業大樓「東急歌舞伎町Tower」，位於心臟位置歌舞伎町之內，成為區內最新地標。

東京元祖購物觀光區新宿，最為人熟悉是有多間大型百貨公司如伊勢丹、LUMINE新宿及丸井等，相信熱愛shopping的港人都留下不少足迹及金錢。於4月才開業的東急歌舞伎町Tower，號稱日本最大型的酒店娛樂的多層複合式設施，集合酒店、餐廳、戲院、劇場、音樂廳及夜店等，是萬眾期待的話題設施。

現代大樓進駐

歌舞伎町這地區原是一片沼澤，昔日建成商人驛站般的住宿地，舉行給人們交流的產業博覽會、亦興建了文化會館等設施，因此逐漸演變成東京的潮流文化中心。而這一座樓高225米、有48層及5層地庫的全新複合式大樓，由建築師永山祐子操刀，外觀以噴泉為靈感，外牆上有不規則的波浪設計，低層則有歌舞伎町感覺的紅色框柱，相當突出。

1至5樓為娛樂及餐廳樓層，地下有一間仿照傳統劇院風格而建的星巴克，樓高兩層，還有最原始的品牌標誌可供打卡；另外亦有和牛專門店「和牛特區」以及摩登漢堡店「KABUKI BURGER & TACOS」兩間大型餐廳。

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霓虹美食廣場

美食廣場「新宿Kabuki hall─歌舞伎橫丁」進佔了2樓全層，以「食祭」作主題，色彩繽紛的霓虹燈作裝飾，又加入大量燈籠、木餐牌等傳統日本元素，營造出新舊交錯的感覺。美食廣場以日本地域分為不同餐飲店，包括關東、橫濱中華食祭、北海道、近畿食祭等，各自售賣當地馳名的食品及菜式，給客人比拼不同的地方風味。

例如北海道店推出的是濃厚味噌、九州沖繩有長濱拉麵、中四國則有尾道拉麵；餃子、串燒及炸雞等，在各店都有自家口味，在這兒可一次過吃得到。充滿打卡風的裝修，還有一個中央舞台，不定期有表演，充滿熱鬧氣氛。

▲ 每間食店裝修都充滿日本風情及個性，代表到地區特色。（張頌婷攝）

▲ 中四國的代表作是發源自廣島的尾道拉麵，在湯底中加入油香十足的背脂，並以粗身麵條掛湯，售879日圓（約49港元）。（張頌婷攝）

必玩親子遊樂場

3樓則是室內遊樂場「namco TOKYO」，室內設計貫徹霓虹未來風格，放有多部扭蛋、夾公仔機及街機等給遊客們玩樂。另一邊則是活動場地及小型酒吧，供應酒類及罐頭佐酒小吃，很有傳統的街頭庶民感覺。

其他樓層則是娛樂場所為主，包括解謎動作元素的密室遊戲「THE TOKYO MATRIX」，可以組隊在迷宮內進行各種任務。5樓是會員制的運動及健身會所、6至8樓則是劇院「THEATER MILANO-Za」，可容納900名觀眾。9樓至10樓為「109Cinemas Premium新宿」戲院，音響設備由已故殿堂級音樂家坂本龍一監修，播放各種最新的電影。其中更有商店售賣限定的電影紀念品、大樓合作的精品等。

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兩間特色酒店

整棟設施有兩間屬新加坡集團Pan Pacific Hotels and Resorts旗下的酒店，18至38樓為年輕親民的HOTEL GROOVE SHINJUKU，以音樂為主題，共538間客房，以新宿及歌舞伎町的歷史文化為靈感，氣氛年青輕鬆。17樓的入口更設有觀景台、雪糕店、JAM17餐廳酒吧，非住客都可前往。

佔據39至47樓則是BELLUSTAR TOKYO，明顯走奢華路綫，97間客房面積更大，標榜有足7米闊的觀景大窗，可飽覽東京城市美景，亦有過千呎的特色套房。45至47樓設有高級餐廳包括鐵板燒及壽司店和頂樓水療中心spa sunya，是區內少有的5星級酒店。

東急歌舞伎町Tower

地址：東京都新宿區歌舞伎町一丁目29番1號

淺草溫泉酒店推介

連鎖商務酒店是便宜，但始終住宿體驗一般，東京市內都可以有溫泉旅館般的感覺。位於淺草的「天然溫泉凌雲之湯─御宿野乃」屬於dormy inn集團，以更深入體驗日本為概念，是旗下的和風豪華品牌。設計有如溫泉鄉的傳統旅館般，以木質材料建造，全館舖上榻榻米，很有特色。

雖然房間都說不上寬敞，不過和式客房設有睡床，兼顧設計及舒適感。酒店的地庫有溫泉風呂，可以在每日瘋狂逛街及觀光之後，浸泡溫泉放鬆身心。另一賣點是酒店的豐富早餐，有三文魚子、帆立貝、甜蝦及葱拖羅無限放題，製作出刺身丼，新鮮度相當不俗，單是這碗丼已值得回頭。每天晚上更有免費的拉麵給住客當宵夜，很有驚喜。

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天然溫泉凌雲之湯─御宿野乃

地址：東京都台東區淺草2町目7-20

電話：+81-（0）3-5830-0510

房價：標準雙人房連早餐每晚1,281港元起

預訂：www.booking.com/hotel/jp/onyado-nono-asakusa

記者：張頌婷