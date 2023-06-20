【輸入人才】議員不滿人力推算時間滯後　政府：已是最快速度

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

港府上月更新人才清單，由13項擴大至51項，立法會多個專業界別議員不滿政府未有諮詢。勞工及福利局下月起就會2023年人力資源推算展開諮詢，有議員不滿局方在業界旺季諮詢，另有議員認為時間表滯後，政府表示會調整諮詢時間，但強調目前的時間表已很進取，是在確保質素下，最快能做到的速度。



立法會人力事務委員會今日討論人力資源推算及經更新的人才清單。委員會主席、工聯會陸頌雄對政府未有就更新人才清單諮詢感到遺憾，形容當局今日出席會議是「知會」而非「諮詢」議員，又認為計劃是「中門大開」，政府未有就透過人才清單輸入的境外人才訂立上限及與本地員工的比例，「可能一間公司入面有10個員工都不是香港人。」



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多專業界別斥政府更新人才清單未諮詢



勞工界議員梁子穎稱，政府擴大人才清單前沒有諮詢過勞工界別，質疑政府有無全面政策培訓本地人才。另一勞工界議員周小松表示，人才清單可應用在一般就業政策和輸入內地人才計劃下，僱主無須證明本地招聘困難，擔心計劃會被濫用。



孫玉菡表示，人才輸入計劃一般都沒配額限制，但申請需要合理。他又表示，投考公務員的資格已經放寬至大學三年級學生，反映每年的大學生畢業生不足以應付市場所需，有需要輸入人才。



會計界議員黃俊碩則稱，每天都被業界員工追問，為何當局沒有把會計界納入人才清單，關注政府有否諮詢香港會計師公會等團體。而選委界議員陳永光則批評政府未經諮詢便把中醫加入清單。「我擁有八千多個註冊中醫會員，沒有收到你任何諮詢。」又批評政府大幅削減三間大學的中醫學院兩成本科學生入學資助，「若人才不夠為何要削減？」



醫務衞生局回應指，預計醫療服務會不斷加強發展，看到日後中醫需求。

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責任編輯：戴朗希