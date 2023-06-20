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【靚太廚房】10分鐘自製冰鎮芒果沙冰　炎炎夏日食一口透心涼

休閒消費 18:59 2023/06/20

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

美食Blogger Kiwi分享個人私心推介夏日甜品食譜，當中包括冰鎮香濃芒果沙冰、 木瓜雪耳燉桃膠及冰糖燉雪梨等。

炎炎夏日，最佳消暑方法當然是一邊歎冷氣，一邊食涼透心的甜品!今集《TOPick一分鐘》有美食Blogger Kiwi教大家自製冰鎮香濃芒果沙冰。只需10分鐘，就可以食到香氣濃郁、口感綿密的芒果沙冰，再加上原粒芒果肉，真的有種「幸福來得太突然」感覺!

美食Blogger Kiwi。(曾嘉文攝)

冰鎮香濃芒果沙冰

冰鎮香濃芒果沙冰。(曾嘉文攝)

材料

芒果 200克
牛奶 200毫升
原味/芒果味乳酪 100克
蜂蜜/糖 適量

做法

點擊大圖了解更多

    點擊圖片放大
    +9
    +8

1) 芒果切件，放入冰格冷藏成為芒果冰。

2) 將全部材料放入攪拌機，包括已結冰芒果、牛奶、原味或芒果味乳酪、蜂蜜或蜜糖。

3) 所有材料打碎至沙冰質地，即成。

4) 可按個人喜好，加上忌廉、芒果粒或薄荷葉作裝飾。

貼士:直接用已結冰芒果代替後期加冰粒，味道更濃郁。

其他夏日甜品食譜推介

木瓜雪耳燉桃膠

木瓜雪耳燉桃膠。(圖片由受訪者提供)

材料(2盅份量)

木瓜 半個
雪耳 15克 (乾身)
桃膠 10克
紅棗 4粒
600毫升
冰糖 每盅約2湯匙 (可因應喜好調整份量)

做法

1) 桃膠浸過夜，至軟身。

2) 雪耳浸至軟身，去除較硬部分，清洗乾淨。

3) 桃膠去除雜質。

4) 紅棗洗淨，開半去核。

5) 雪耳、桃膠及紅棗放入燉盅，水滾後燉半小時。

6) 將木瓜去籽，切件。

7) 加入木瓜及適量冰糖，水滾燉多半小時即成。

冰糖燉雪梨

冰糖燉雪梨。(圖片由受訪者提供)

材料 (每盅)

雪梨 1.5個
250 毫升
紅棗 1粒
冰糖 約半湯匙
杞子 少量

做法

1) 雪梨去芯切件，紅棗去核。

2) 杞子用水沖洗。

3) 除杞子之外，全部食材放入燉盅燉1小時。

4) 熄火前15分鐘加入杞子，即可。

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責任編緝：張懿慧

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