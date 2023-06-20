【靚太廚房】10分鐘自製冰鎮芒果沙冰　炎炎夏日食一口透心涼

▲ 美食Blogger Kiwi分享個人私心推介夏日甜品食譜，當中包括冰鎮香濃芒果沙冰、 木瓜雪耳燉桃膠及冰糖燉雪梨等。

炎炎夏日，最佳消暑方法當然是一邊歎冷氣，一邊食涼透心的甜品!今集《TOPick一分鐘》有美食Blogger Kiwi教大家自製冰鎮香濃芒果沙冰。只需10分鐘，就可以食到香氣濃郁、口感綿密的芒果沙冰，再加上原粒芒果肉，真的有種「幸福來得太突然」感覺!

▲ 美食Blogger Kiwi。(曾嘉文攝)

冰鎮香濃芒果沙冰

▲ 冰鎮香濃芒果沙冰。(曾嘉文攝)

材料

芒果 200克 牛奶 200毫升 原味/芒果味乳酪 100克 蜂蜜/糖 適量

做法

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1) 芒果切件，放入冰格冷藏成為芒果冰。

2) 將全部材料放入攪拌機，包括已結冰芒果、牛奶、原味或芒果味乳酪、蜂蜜或蜜糖。

3) 所有材料打碎至沙冰質地，即成。

4) 可按個人喜好，加上忌廉、芒果粒或薄荷葉作裝飾。

貼士:直接用已結冰芒果代替後期加冰粒，味道更濃郁。

其他夏日甜品食譜推介

木瓜雪耳燉桃膠

▲ 木瓜雪耳燉桃膠。(圖片由受訪者提供)

材料(2盅份量)

木瓜 半個 雪耳 15克 (乾身) 桃膠 10克 紅棗 4粒 水 600毫升 冰糖 每盅約2湯匙 (可因應喜好調整份量)

做法

1) 桃膠浸過夜，至軟身。

2) 雪耳浸至軟身，去除較硬部分，清洗乾淨。

3) 桃膠去除雜質。

4) 紅棗洗淨，開半去核。

5) 雪耳、桃膠及紅棗放入燉盅，水滾後燉半小時。

6) 將木瓜去籽，切件。

7) 加入木瓜及適量冰糖，水滾燉多半小時即成。

冰糖燉雪梨

▲ 冰糖燉雪梨。(圖片由受訪者提供)

材料 (每盅)

雪梨 1.5個 水 250 毫升 紅棗 1粒 冰糖 約半湯匙 杞子 少量

做法

1) 雪梨去芯切件，紅棗去核。

2) 杞子用水沖洗。

3) 除杞子之外，全部食材放入燉盅燉1小時。

4) 熄火前15分鐘加入杞子，即可。

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責任編緝：張懿慧