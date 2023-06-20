【靚太廚房】10分鐘自製冰鎮芒果沙冰 炎炎夏日食一口透心涼
炎炎夏日，最佳消暑方法當然是一邊歎冷氣，一邊食涼透心的甜品!今集《TOPick一分鐘》有美食Blogger Kiwi教大家自製冰鎮香濃芒果沙冰。只需10分鐘，就可以食到香氣濃郁、口感綿密的芒果沙冰，再加上原粒芒果肉，真的有種「幸福來得太突然」感覺!
冰鎮香濃芒果沙冰
材料
|芒果
|200克
|牛奶
|200毫升
|原味/芒果味乳酪
|100克
|蜂蜜/糖
|適量
做法
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1) 芒果切件，放入冰格冷藏成為芒果冰。
2) 將全部材料放入攪拌機，包括已結冰芒果、牛奶、原味或芒果味乳酪、蜂蜜或蜜糖。
3) 所有材料打碎至沙冰質地，即成。
4) 可按個人喜好，加上忌廉、芒果粒或薄荷葉作裝飾。
貼士:直接用已結冰芒果代替後期加冰粒，味道更濃郁。
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木瓜雪耳燉桃膠
材料(2盅份量)
|木瓜
|半個
|雪耳
|15克 (乾身)
|桃膠
|10克
|紅棗
|4粒
|水
|600毫升
|冰糖
|每盅約2湯匙 (可因應喜好調整份量)
做法
1) 桃膠浸過夜，至軟身。
2) 雪耳浸至軟身，去除較硬部分，清洗乾淨。
3) 桃膠去除雜質。
4) 紅棗洗淨，開半去核。
5) 雪耳、桃膠及紅棗放入燉盅，水滾後燉半小時。
6) 將木瓜去籽，切件。
7) 加入木瓜及適量冰糖，水滾燉多半小時即成。
冰糖燉雪梨
材料 (每盅)
|雪梨
|1.5個
|水
|250 毫升
|紅棗
|1粒
|冰糖
|約半湯匙
|杞子
|少量
做法
1) 雪梨去芯切件，紅棗去核。
2) 杞子用水沖洗。
3) 除杞子之外，全部食材放入燉盅燉1小時。
4) 熄火前15分鐘加入杞子，即可。
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責任編緝：張懿慧