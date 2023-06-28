【猝死危機】運動後或突然猝死個案增　任何人都有潛在風險

▲ 近日出現多宗突然猝死的個案，香港大學研究指出，在香港每 10 萬人中會有 18 人猝死。（iStock圖片）

近日多了不少突然猝死的新聞，一個人毫無先兆地離世，事前亦難以發現，叫人防不勝防。今次請來心臟科專科醫生李楚山，解說猝死的成因、症狀及預防突發性猝死。

多宗猝死的意外頻頻出現，心臟科專科醫生李楚山指出，9成猝死的原因都是與心臟或者大動脈有關的，剩下一成可能是意外或其他內臟病，然後當中整體有6成與心血管有關，例如與心肌血管病或心肌梗塞、心肌管病，剩下兩三成就是心律不正、心臟肌肉疾病或者大動脈破裂。

事前可毫無徵兆

李醫生說：「我們講心肌梗塞或者大動脈破裂，這些事前是無徵狀的，例如血管爆了，可以是幾分鐘之內失救，就是說其實任何人都有機會有這個危機，因為事前可以無徵兆。當然又不是全部都那麼可怕，未必一定會令人馬上死亡。也有些心肌梗塞，事前會感覺到有胸口痛、背脊痛，這些是典型的徵兆。」

一般來說，病發會感到胸口痛，如果跟心臟或大血管有關，位置在中間或偏左，然後感覺是深入的，像在骨頭入面深層的痛楚，通常是重複性。除了痛楚的症狀，有時候血液上不到腦會感覺到頭暈、心跳，嚴重的話可能會休克，腦部缺氧會引致抽筋。

▲ 做劇烈運動時，亦大機會出現心臟病發。（iStock圖片）

如果是普通的肌肉拉傷、或者一些過濾性病毒感染，可令到神經淋巴發炎。那種痛楚理論上會愈來愈好，不適了一兩天，之後病情會改善。但是跟心臟或者大血管有關的痛楚，而且是重複性、痛楚時間長，甚至病情會愈來愈差，就要留意。

冠心病是主因

個案之中又有不少人做運動時或運動後猝死，李醫生說很多時候以馬拉松來做研究，國際數據說跑馬拉松的猝死機會率高，10萬人就有0.8個，都是與心臟血管病有關，例如心律不正或者心臟肌肉疾病。

心律不正在做了身體檢查之後，都可以完全沒發現，有機會是病人自己有症狀，去找醫生檢查發現；另一些沒有不舒服，但進行例行體檢時，特別是在做過心電圖或者心臟超聲波，找到一些迹象顯示。

李醫生說：「猝死最常見的原因是冠心病，所以風險比較高的就是一班吸煙、三高、睡眠不足、缺乏運動的人士，容易會出現心肌梗塞及心臟病，而男性、年紀大更加是高危因素。小部分可能有兩三成是遺傳性疾病，但也有機會是基因突變的心臟肌肉疾病。」

▲ 坊間有很多智能手錶及器材，可以自我監測到心律，都是可行的方法。（iStock圖片）

男士長者高危

萬一病人在街上​​心臟病發，也有失救致死的可能性。「如果不幸病發，病人暈倒及沒有知覺，身邊有人懂急救及心肺復甦就很重要。或者當時場所有一些除顫器在附近，在可行的情況下立即找醫生或叫白車。如果病人還有意識和清醒的話，最重要是立刻坐下來或躺下，起碼不要撞到頭部，引致腦內出血就更危險，有些老人家個案便是這樣。」

最重要是事前管理好風險系數，包括定期做身體檢查、戒煙、控制三高問題、運動、控制體重不要肥胖，睡眠衞生要盡量做得好。本身有些逆轉不了的風險，例如年紀大、男性有家族病例，惟有去做體驗，量血壓、驗血、做心電圖及超聲波，或者甚至電腦掃描，檢查清楚身體狀況。

▲ 心臟科專科醫生李楚山表示，猝死與心臟病息息相關。

運動前留意病情

李醫生補充做運動的話要留意，要視乎本身病情有多嚴重。如果本身做運動會不適，當然不要做。如果已做手術安裝了除顫器，穩定了病情才開始去做運動，則會較安全。有很多心血管病只是很早期，其實做運動是沒有危險性的。有些屬於一些比較良性的心律不正如早摶，是很常見的，不會很影響病人做運動，所以首先要看病人的嚴重程度，讓醫生決定。

運動通常分成帶氧及阻力性兩種，前者有跑步、游泳，這些一般都是對心臟有益。但是阻力運動例如舉重、啞鈴，有機會令血壓上升，甚至增加心臟病發的機會。

現在坊間有很多智能手錶，或者一些儀器都檢查到心律、心電圖，李醫生建議一般人也可以定期檢查，反正是一個無害的檢查。其實也有些研究去比較一下坊間不同品牌的準繩度，其實也合理，如果發現有問題，立即去看醫生進行檢查，以備無患。

記者：張頌婷