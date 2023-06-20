【新田科技城】發展計劃涉248公頃濕地生態敏感區　環團促修訂方案免造成不可逆轉的破壞

▲ （環團提供）

發展局正就新田科技城的土地用途進行公眾諮詢，擬於明年內填平約90公頃魚塘作創科用地。9個環保團體今（20日）發表聯合聲明，批評發展計劃摧毀保育后海灣濕地30年來的重要制度，包括未完成生態研究即公佈發展計劃，有淡化重大生態影響之嫌，亦違反濕地規劃指引「防患未然」和「濕地零淨損失」等原則，更未有就發展規模倍增，重做環評研究概要，環團強烈促請政府修改計劃，以免對后海灣生態系統造成不可逆轉的破壞。

新田科技城計劃的擬發展面積達627公頃，其中四成 ，即248公頃屬濕地生態敏感區，包括151公頃濕地保育區和97公頃濕地緩衝區，而該處亦曾錄得117種具保育關注的物種，包括全球「極度瀕危」的青頭潛鴨及全球「瀕危」的黑臉琵鷺等，香港觀鳥會保育主任黃雪媚指，這片濕地與米埔內后海灣拉姆薩爾濕地有緊密的生態連結，若濕地受到破壞，將威脅東亞－澳大利西亞遷飛區的候鳥族群。

長春社公共事務主任周藹銓就表示，漁護署去年就北部都會區內三個濕地保育公園開展研究，三寶樹濕地保育公園研究面積約570公頃，當中有141公頃與新田科技城重疊，惟發展局未待漁護署公佈完整的生態科學研究結果之前，搶先提出新田科技城計劃，矮化濕地「保育公園」為「補償公園」，面積更大大縮水，是「先發展後保育」，亦有違濕地保育公園的規劃原意。

現時的新田科技城計劃，較2021年提出的方案規模大增近一倍，惟當局未重做環評研究概要，環團質疑有繞過環評程序之嫌，綠色力量總監鄭睦奇稱，由於舊環評研究概要並未就大規模填塘和土地實際改變，訂立更大的研究範圍和全面的研究方法，公眾人士亦未能就新發展範圍提出意見，或指出需納入環評的生態敏感的地點，沿用舊環評研究概要恐無法有效評估，甚至會嚴重低估新田科技城所帶來的重大生態影響。

團體強調，后海灣濕地之所以能在過去30年免受大規模破壞，建基於政府當初建立的保育制度，惟新田科技城計劃恐將其摧毀，促請政府懸崖勒馬，重新修訂新田科技城的方案，以免對后海灣這片大灣區獨有的國際濕地造成不可逆轉的破壞

9個環團包括長春社、香港觀鳥會、綠色力量、綠色和平、綠惜地球、綠領行動、世界自然基金會香港分會、環保觸覺及創建香港

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責任編輯：黃小冰