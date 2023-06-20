【爺孫戀】李坤城兒子宣布與林靖恩和解　財產細節曝光稱對方只想做普通人

▲ 終於有結論！

台灣音樂人李坤城與較他年幼40的林靖恩在2013年戀情曝光後，引起網上熱話，並以「爺孫戀」形容此段戀情，且一直不看好這關係。但一切無阻兩人相愛，在2023年2月1日，兩人更在慈濟醫院加護病房內結婚，正式成為夫妻。

可是在今年4月6日，李坤城不敵癌魔病逝，終年66歲。而他的大筆遺產去向當時成焦點，據悉李坤城的遺產會全部留給年輕40歲的林靖恩。

但事後李坤城兒子李卓軒批評林靖恩霸佔老家、遺產稅也不處理，更指將李坤城的銀行戶頭裡的救命錢領光，車子賣光，最後表示：「這也叫真愛？這叫貪婪，好笑至極」。

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宣布和解 財產如何分配?

事件擾攘兩個多月，今日（6月20日）李卓軒在網上甫出一張爸爸生前在病房與他及林靖恩的三人合影，畫面感人，並宣布與林靖恩和解。

他表示林靖恩得到台中房產完全所有權，並稱對方以後只想做普通人：「扣掉貸款還有近千萬的獲利空間，林小姐的心願以後只想當個普通人，請媒體以後再也不要打擾她。」

李卓軒則得到父親著作權及所有收藏：「雖不能馬上有收入，但是一旦有收入，我會替父親捐獻各種慈善機構，持續用這個帳號拍收據公開。」

續說：「此張照片是在安寧病房合拍，我爸說一生最愛的兩個人都到了，他很開心，也走的安心了，他說。」

▲ 林靖恩﹑李坤城﹑李卓軒的合照。

與黃子佼均是黑膠收藏家

李坤城生前有豐富的黑膠唱片收藏，對於愛音樂的人來說都是最珍貴的。而李坤城遺願之一就是成立台灣音樂博物館。

最後他還提到，李坤城跟黃子佼都是黑膠收藏家，並說再救他一次，對此，李卓軒只是想說能不能轉移黃子佼最近的衰事，幫對方蓋一下聲量，才會這樣說。

至於李卓軒對林靖恩還有什麼想說的話？他接受媒體訪問表示：「祝福她，這是爸爸留給她的愛，好好使用。」

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