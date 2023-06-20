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【無品行為】遊沖繩狂捉682隻寄居蟹食用　內地夫婦被捕辯稱：不知道違法

健康 18:36 2023/06/20

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一對內地夫婦到沖繩旅遊，在海灘狂捉682隻寄居蟹。

出外旅遊切忌「手多多」！內地一對夫婦日前到日本沖繩旅遊，竟在當地海灘狂捉682隻受法律保護的寄居蟹，並將牠們裝箱搬運上車。附近居民發現後報警，警方到場後以違反《文化遺產保護法》的罪名拘捕2人，但他們辯稱不知道違法，並表示「想抓來吃」。

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綜合日媒報道，沖繩那霸警察於上周三（14日）接獲市民報案，指在前島的地下停車場內發現「一對可疑的外國人男女」；警方到達現場後發現2人正往車上搬運多個透明箱子，裡面一共裝著682隻寄居蟹。經過調查，發現所有寄居蟹都是他們從海灘上撿來。

被捕的39歲嫌犯曹爽及其36歲妻子趙源以觀光為目的入境日本，並預定在數日後離開。他們向警方供稱只是來沖繩遊玩，指「我們不知道把寄居蟹抓來吃是違法的行為」。

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當地飼養員藤根誠道表示，這對夫婦撿來的寄居蟹大部分屬「紫陸寄居蟹（ラサキオカヤドカリ）」品種。這種「紫陸寄居蟹」正如其名，顏色鮮豔的紫色；據報牠們在沖繩並不算罕見，但因為數量正在減少，所以被列為日本的「國家指定天然紀念物」，未經許可嚴禁抓捕。因此，無論兩人是否真的不知情，當地警方都可以違反《文化遺產保護法》的罪名逮捕他們。

目前警方仍在調查夫婦2人抓捕682隻寄居蟹的真正目的，以及是否有盜賣的嫌疑。

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責任編輯：羅嘉欣

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