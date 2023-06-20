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【創作者的派對】MV獲「電視界奧斯卡」3大獎　陳健安感恩香港團隊受肯定

娛樂 18:43 2023/06/20

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

陳健安MV再獲大獎。

陳健安繼上月憑《創作者的派對》MV，贏得布拉格音樂錄像頒獎禮 （Prague Music Video Awards 2022/23 Spring Edition），贏得 「亞洲最佳MV」後，製作團隊再傳來好消息，剛在第44屆美國泰利獎（The Telly Awards）勇奪三個獎項。

有美國「電視奧斯卡」之稱的泰利獎，於1979年成立，旨在表揚優秀的電視、廣告、新聞及紀錄片等影片製作，今年主辦單位一共收到一萬三千份參賽作品，而安仔的《創作者的派對》MV奪得3個獎項，包括與Marvel及NASA團隊同獲TELEVISION-Craft Visual Effects的銀獎，並在TELEVISION- General Music Video以及Online-General Music Video中各奪得銅獎。

香港MV第一次獲泰利獎。

「真係受寵若驚，今次有一萬三千個作品參賽，我哋《創作者的派對》MV可以攞到一個銀獎，兩個銅獎，真係冇諗過可以攞到呢個咁犀利美國獎項，睇番資料，香港MV係第一次攞呢個獎，戥我哋成個創作團隊『叁沾百各』開心，最開心係有啲嘅獎項，可以同Marvel、迪士尼、Netflix、NASA，並列攞同一個獎項，真係冇諗過，係一個好大嘅鼓勵同肯定。」安仔說。

過往能夠得到泰利獎的亞洲區歌手並不多，台灣代表有蔡依林、吳青峰，還有來自大馬的黃明志，陳健安是首位得到此殊榮的香港歌手。

On仔說會約團隊食飯。

「當初做《創作者的派對》呢個MV，我哋真係好鍾意，但唔係好多去留意，所以得到呢個泰利獎係一個好大嘅鼓勵。如果大家都有一個好作品，試吓去參加唔同比賽，可能會得到外國人喜歡同肯定，所以都想鼓勵大家去參加唔同比賽，可能會有意外收穫。」

當日陳健安為了這個MV，在開拍前用上三、四個月時間做gym操六嚿腹肌赤膊上陣，辛苦換來肯定，陳健安說希望舉行慶功宴，與所有幕後團隊一同分享喜悅。

撰文 : TOPick柴犬出動

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