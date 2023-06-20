【狗狗過大海】愛協成功舉辦帶狗坐小輪活動　寵主3個守則有助宣揚人寵共融

▲ 早前愛協主辦的「狗狗過大海」，參加者帶著愛犬一齊欣賞維港景色。（愛協提供）

香港的寵物友善設施雖已增加不少，但養寵物的人都知道， 毛孩在這個城市仍有很多不能逾越的界線，例如公共交通工具，大部分基本上都是寵物禁區（導盲犬例外）。

香港愛護動物協會（愛協）早前曾跟天星小輪合作，帶來本港首個 「狗狗過大海」活動，或有望為未來有更多人寵共融的交通工具而鋪路。

▲ 狗狗「名正言順」坐公共交通工具。（愛協提供）

當日為期兩天的「狗狗過大海」，參加者帶同愛犬首次同座香港標誌之一的天星小輪，主人及大小狗狗在海風吹拂下，盡展笑臉。45分鐘的航程途經多個海景打卡熱點，包括灣仔會議及展覽中心及尖沙咀鐘樓等，航程結束後，成為人犬的難忘的回憶。

這次主辦活動的愛協，多年來一直以嶄新手法推廣教育工作，以提昇動物福利，共創人寵共融的社會面貌。

香港愛護動物協會福利部副總監Dr. Fiona Woodhouse向記者表示：「雖然香港現時有愈來愈多寵物友善設施，但可容納寵物的公共交通選擇卻寥寥無幾。現時狗主可以和愛犬乘搭到離島的渡輪，但如果可以一同乘搭天星小輪，帶狗狗欣賞維港兩岸景色，相信都是絕佳體驗，同時可持續推動人寵共融公共交通。」

宣揚人寵共融多年

愛協一直大力提倡愛護動物信息，而關於人寵共融的議題，自80年代起開始興起。Fiona細道 ：「80年代，不少港人開始飼養寵物。我們已積極宣傳人寵共融信息，如遊說公共和私營機構的不同持分份者，允許其房屋的住宅用戶飼養寵物，並改善房屋的寵物飼養政策。

▲ 每位狗狗船客都可獲得水手帽及圍巾、紀念證書及精美禮品包。（愛協提供）

此外，促進人寵共融的公共交通和公眾空間，也是我們關注的重點範疇，並確保寵物主人可以履行他們的責任，例如有需要時帶寵物去看獸醫和恆常做運動，保持寵物身心健康。」

自2008年起，愛協曾進行幾項調查，研究公眾對寵物進入公眾休憩空間及公共設施的看法，並證明港人普遍歡迎人寵共融，因此主動在區議會的會議和論壇等活動，分享這些研究結果，以支持遊說工作。

她表示：「 2000年初期，香港只有少數公園歡迎狗隻進入，時至今日，寵物共享公園總數增加至超過100個，亦有不少寵物友善的設施出現，而很多商店、咖啡店、餐廳及商場都歡迎寵物進入，以迎合龐大的寵物市場。

這趨勢非常令人鼓舞。因寵物能幫助我們舒緩壓力和焦慮，在都市人的生活中扮演重要的角色。正因如此，滿足動物的需求亦非常重要，希望人寵共融的趨勢能延伸到其他領域，例如辦公室和銀行等基本服務。」

盼更多交通容許寵物

跟外國相比，Fiona指香港的寵物友善設施正朝著正確的方向邁進，但當然可以做得更多更好，最理想是在所有公共空間都達致人寵共融。

不過，在提供寵物友善的交通方面仍然比較落後。「不少城市如倫敦，均歡迎寵物乘搭任何交通工具。在香港，目前只有渡輪和的士允許攜帶狗隻，而公共巴士、港鐵和電車等主要交通公具仍不允許，而交通工具是十分重要，因寵物主人如要前往獸醫診所或寵物友善設施，便需要乘搭交通工具。」

▲ 活動成功舉辦，顯示港人對於增加寵物友善的公共交通的需求十分高。（愛協提供）

因此愛協跟天星小輪合辦「狗狗過大海」活動，便期望以此提高社會對於人寵共融的信心，增加寵物進入私人和公共設施的機會。

公共設施以外，她認為住屋環境對寵物都是最重要，因為如果有人要養寵物，首先居住地方必須是容許飼養。

不過在現時房屋政策下，當狗主獲分配一個公屋、居屋或房協單位時，便必需在寵物和居所之間作出選擇。「故我們一直進行有關房屋的遊說工作，希望政府和其他機構允許於單位內無條件飼養狗隻，而私人住宅的遊說工作亦面對不少挑戰。」

▲ 愛協多年來一直進行宣傳教育宣揚愛護動物的工作。（愛協提供）

寵主應有態度

作為主人，要享用社會人寵共融的資源，本身亦需做好應用的攜帶寵物禮儀和細節，如遵守法律及場所設定的規則。

Fiona解釋：「基本的原則包括：必須保持寵物以繩牽引、清理寵物的排泄物，而且不要亂拋垃圾。我們必須為他人設想，尊重其他寵物主人和沒有寵物的市民。此外，主人亦要了解自己的寵物需要，如果乘搭公共交通工具會對牠們造成壓力，就應該選擇其他合適的交通途徑。」

▲ 睇下狗狗坐船個樣幾得戚。（愛協提供）

因此愛協在向不同公共和私營機構推廣人寵共融信息，鼓勵考慮增設不同寵物設施如公園指示牌、飲水位置等，亦非常重視教育人們成為負責任的寵物主人，透過社區外展、學校外展和在愛協的自有渠道，，令社會真正達致人寵和諧共處的願景。

記者：陳家昌