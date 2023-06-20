張敬軒想「揀五星級大鼠」做工人　Serrini最想要「阿水」做富爸爸

迪士尼與彼思全新動畫電影《元素大都會》（Elemental）的粵語版由張敬軒及Serrini獻聲，也是二人首度合作配音。

同為彼思忠粉的他們由戲內鬥到戲外，今次「真實人生二揀一」的遊戲，二人需要在Pixar的角色之中選擇想要的人，到底他們會怎樣揀？

軒公睡眠不足

軒公上回大挑戰曾經焫著Serrini，直指對方好annoying (令人煩厭)，但今次二揀一卻秒揀海底奇兵的多莉作為人生伴侶？原來因為軒公自己比較靜，如果有個annoying的人在旁可作平衡，隨即引來Serrini興奮回應「你係咪邀請我（做你伴侶）？」。

去到要揀一個Pixar角色與自己組成樂壇組合，軒公透露自己最近因為睡眠不足變身阿燥，所以揀阿愁可以平衡自己的生活。

但Serrini笑言自己平時雖然說話大聲，但其實她很文靜，是一個外向地內向的小女孩，此言立即惹來軒公側目及恥笑。

Serrini想阿水做爸爸

問到對工人姐姐的選擇，軒公與Serrini二人同樣秒揀五星級大鼠。

經常分享工人姐姐精心炮製的劣食早餐的「早餐界KOL」軒公笑指如果當日早餐不美味，就會變成阿愁。而軒公在玩遊戲當日的早餐，竟然是紅卜卜的辣肉丸，軒公更指早餐好像Serrini一樣，好hot好火辣！

最後二人需要揀《元素大都會》的小焰或阿水做自己的組合拍檔，Serrini笑言自己想阿水做自己的爸爸，因為她想與富有的爸爸一起去購物，軒公立即反應過來，笑指這種是另一種爸爸。

其實Serrini揀阿水，是因為阿水很懂得表達自己的情緒，甚至會流淚。

Serrini認為男性懂得表達是很重要的，這樣雙方的關係才會平等。

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