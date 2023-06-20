【輸入外勞】議員斥政府視勞工界為洪水猛獸　不滿政府未諮詢勞顧會

▲ 財政司副司長黃偉綸。（資料圖片）

立法會人力事務委員會今日討論輸入勞工計劃，工聯會立法會議員黃國批評政府視勞工界為洪水猛獸，多位勞工界議員追問政府為何未就輸入外勞諮詢勞顧會。財政司司長黃偉綸則指，資方和勞工界非對立，強調有何不同界別進行「非正式會面」，亦有吸納不同方面的意見。

黃偉綸續指，今次計劃具針對性，強調輸入勞工非補充勞力不足的唯一選項，當局仍期望透過本地勞工填補相關職位，會多管齊下，與商界及勞工界一齊做好本地員工培訓。

黃偉綸表示，政府一直重視勞工界意見，但由於有關計劃是由行政會議批准，因此在不違反保密原則下與各界溝通，有些溝通是以非正式會面進行，又強調未來勞顧會仍有重要角色。

勞工及福利局局長孫玉菡亦稱樂意和工會繼續合作，會繼續接觸工會，希望在會後和工會討論如何用好工會力量。

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責任編輯：戴朗希