【Netflix劇集】《黑鏡》第6季上架即穩佔播放榜首　新集數直搗人性黑暗面夠警世

▲ 《瓊糟透了》（Netflix劇照）

Netflix 超人氣劇集《黑鏡》以人性黑暗面以及科技帶來的可怕弊處為主題，深得全球影迷喜愛，自 2019 年的第5季，相隔4年，上周終於上架第6季，一眾網民讚聲不絕，在爛番茄更奪得100%滿分，評價極高。

新一季與以往5季一樣，同樣由 Charlie Brooker 製作，以下本季5大精彩看點：

1.Netflix版真人Show

打響頭炮的《瓊糟透了》從一開始就相當引人入勝，看劇中人點開有如翻版 Netflix 的網上串流平台「Streamberry」，熟悉的片頭音效和劇目界面，絕對會令人會心一笑。

隨着故事發展，觀眾和主角一起發現荒謬的真人 Show 竟是源於自己沒有細看而按下同意鍵的萬頁同意書，對照於真實社會隨時可見的「同意書」，令人愈看愈心寒。

▲ 《亨利湖》（Netflix劇照）

2. 第2集《亨利湖》- 自嘲犯罪紀錄片熱潮

Netflix 近年其中一種大受歡迎兼長拍長有的類型，必屬真人真事改編的犯罪紀錄片。

《亨利湖》的主角回到家鄉，從拍攝大自然保育主題改為探究陳年連環兇殺案。片中冷清酒吧的老闆、影片贊助方等，都不斷強調「紀錄片」的可看性，暗暗帶出如今觀眾追棒的正是這種充滿窺探、暴力血腥、人性陰暗的題材。

▲ 《在海的另一邊》（Netflix劇照）

3. 第3集《在海的另一邊》- 科技黑化人性慾望

《在海的另一邊》算是本季最具科幻感的一集，當中運用的科技概念其實與《阿凡達》相近，就是將人的整個意識、感官傳送至另一軀殼，在片中變成太空人「回家」的方法。原本地球上美好的家庭生活一下子遭到毀滅，自己卻無力挽救，讓本來開朗健談的太空人頓變行屍走肉。

發展下去，原本充滿人性善意的「借殼還魂」，衍生出另一個血腥又驚悚的故事，頗有《黑鏡》頭一、兩季的影子。

▲ 《梅齊．戴》（Netflix劇照）

4. 第4集《梅齊．戴》- 狗仔隊文化加奇幻轉折

《梅齊．戴》對狗仔隊文化的諷刺明顯，甚至可以說是有點老套，沒有新的觀點或讓人驚喜的情節，主角厭惡跟拍的轉折就是明星自殺，但復出卻是為了交租。

最後被偷拍女星的秘密揭曉，的確令人意外，卻和《黑鏡》主題彷彿格格不入，甚至最後一幕再刻意舉機，以黑色鏡頭突顯「黑鏡」，更有點畫蛇添足。

▲ 《惡魔79》（Netflix劇照）

5. 第5集《惡魔79》- 充滿黑色幽默的世界末日

相較同季的其他集數，這集的風格相對輕鬆，甚至連要脅要殺人否則便毀滅世界的魔鬼，都以性格可愛的設定登場。

《惡魔79》中不太看到與科技相關的元素，硬要說的話，魔鬼讓女主角預視受害候選人的快轉畫面，或許有點像第一季中《你的全部人生經歷》中的眼睛設定。女主角身邊不斷發生一些日常生活可能會出現的煩厭境況，當然絕大部份也源自種族歧視，卻同時讓結局意外地具有一種治癒感。

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