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【創科教育】初中AI課程助學生迎合未來工作需要　科技發展快校長坦言「禁得幾多」　　

社會 19:38 2023/06/20

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香港聖公會何明華會督中學校長兼電腦教育學會前主席金偉明。（資料圖片）

為普及創科教育，教育局推出「初中人工智能課程單元」，建議學校安排10至14小時教授人工智能課程，以道德倫理、社會影響及未來工作為課程重點，冀各校於9月加入有關單元；當中涉及ChatGPT議題，示範生成有關「兩隻橡皮鴨」的歌詞；有中學校長指，加入AI課程有助學生迎合未來工作、社會需要，跟上時代步伐；他亦指，校方不禁止學生使用ChatGPT，冀在善用科技及保護學生之間取得平衡。

教育局於本周一（19日）向學校發通函，公布「初中人工智能課程單元」詳情，當中涵蓋不同課題，包括人工智能基礎、電腦視覺、電腦語音和語言、虛擬實境、機械人等，而人工智能倫理、社會影響及未來工作，則為課程重點；教材由中大編製，共設3冊教科書，並劃分作3個不同程度，教師可按學校情況、學生需要，安排課程級別及教學次序。同時，局方期望學校盡快規劃課程，於9月加入有關單元。

課程教材設有建議的教學活動，包括利用聊天機械人軟件ChatGPT，輸入關鍵字「橡皮鴨、孖寶、維多利亞港」，生成主題為「兩隻橡皮鴨」的歌詞；同時，教材亦提醒師生生成的資訊「並非全是正確」，探討AI廣泛使用所衍生的利弊。

香港聖公會何明華會督中學屬中大賽馬會「智」為未來計劃的先導學校，數年前已試行有關課程。校長金偉明稱教材非常完善，形容單元「more than enough」，而加入AI課程有助學校追上現今科技發展，讓學生及早接觸及認識有關工具及科技，迎合未來工作、社會需要，增加優勢，故認為推展至全港中學的做法合適；同時，他認為校方在規劃課程上沒有困難，但認為未有參加先導計劃的學校，需花心思調配課時，或存在一定難度。

就ChatGPT課題，金偉明稱教學非從應用角度出發，主要教授理論，如與大數據的關連，以及資訊素養，教導學生善用有關科技，不應濫用及盡信內容，需留意版權、內容驗證等問題。科技發展急速，雖擔心有關科技衍生抄襲問題，但他坦言「禁得幾多」，因此冀在善用科技及保護學生之間取得平衡，並無禁止學生使用ChatGPT，反而建議他們可用作參考，拓闊思維空間；更已闡明若直接引用內容會被視為抄襲，以免造成依賴，影響組織及語言能力。他更舉例指，中六生亦曾於通識科使用有關科技，搜索行人專用區對社會影響的資料，直言內容詳細。

另外，金偉明亦指，每年都會更新電腦科課程內容，跟上時代步伐，並舉例指早前已教授學生有關元宇宙、非同質化代幣（NFT）的課題，但刪減了Excel、Powerpoint及中文打字等內容，認為學生自學有關技能容易，亦形容若學生完成日常專題研究「自然能夠學會」。

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記者︰梁凱婷
 

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