【慶回歸】美心等逾千食肆指定餐飲71折　業界料生意升1至2成

▲ 美心MX將推出2款套餐在七一當天可享71折。（資料圖片）

7月1日有逾千間食肆提供惠顧指定菜式或餐飲有71折優惠，其中美心MX將推出叉燒滑蛋飯及海南雞飯2款精選套餐，折後售37元及41元。餐飲業界指，參與食肆反應踴躍，不少餐飲集團響應，料會陸續加入更多餐廳，稍後公布詳情，並預計當日生意額有2成增長。

7個飲食業協會共同舉辦七一餐飲優惠；餐飲聯業協會會長黃家和表示，參與食肆包括中菜、西餐、日本餐等不同餐廳，並非每間參與食肆都劃一全單71折，而是由食肆自行決定相關優惠菜式。他指，留意到周末及假期不少港人北上及外遊，旅客又未回復，餐飲及零售生意未如預期，希望食肆七一推優惠，吸引市民留港消費，旅客亦來港感受回歸氣氛，期望可帶動餐飲生意較平時周末增長1至2成。

美心MX推2款71折套餐

其中，美心集團公布，美心MX將在七一當日的午市及晚市，推出2款71折優惠套餐，包括「絕配叉燒菜脯香蔥炒滑蛋飯」及「去骨海南雞飯」套餐，原價分別售53元起及58元起，折後約為37元及41元。美心表示，旗下部分其他餐廳都會推出七一優惠，稍後陸續公布。

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自由黨飲食界立法會議員張宇人就指，食肆參與的唯一要求是要提供最少一道菜式，在七一當天是原價的71折。業界正在收集參與食肆名單，又透露已有不少餐飲集團參加，稍後將參與食肆名單上載至專門網站。

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記者：吳雋妍