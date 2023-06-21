【守城前傳】警隊再獻新宣傳片　導演林超賢評「一哥」表現「值一盒叉燒飯」？

▲ 警方於警察總部舉行《守城前傳》首映會。

警隊事隔2年前再夥拍名導演林超賢推出新一輯宣傳片《守城前傳》，警方昨(20日)於警察總部舉行首映會，邀請中央駐港機構官員 、參與拍攝的相關政府及機構代表、社區領袖等出席。警務處處長蕭澤頤及林超賢導演分享拍攝艱辛，林超賢更大讚「一哥」拍攝表現「值一盒叉燒飯加隻鹹蛋」。

《守城前傳》劇情連接上輯《守城》，講述警方逮捕恐怖組織首腦前48小時發生的一連串事件，片長加長至約半小時，由警察衝鋒隊從處理一宗「家庭暴力」案件開始，意外發現潛藏的恐襲陰謀，在警隊抽絲剝繭下，成功搗破恐怖分子陰謀。該片動員逾900人參與拍攝，規模更橫跨海陸空，充分展現警隊全天候、全地域保護香港市民的能力。

蕭澤頤表示，特別選擇與市民最多接觸的前線隊伍「衝鋒隊」來貫穿整套宣傳片，希望展現前線警員無時無刻所面對的挑戰和心繫社會的特質，充份展現不同崗位的警員克盡己職，同心守護香港，突出「不同崗位，共同守城」的精神。

今次宣傳片同樣由真實警員參與演出，導演林超賢分享指，十分滿意各警員及警隊管理層的表現，當中十分佩服副處長周一鳴，「一take過」完成一段難度極高、有長對白及走位的場口，坦言對周一鳴的演藝天份細胞驚喜。

蕭澤頤亦繼續參與今次拍攝，林超賢被問到「一哥」在片中的表現，是否值得「一盒叉燒飯」，林超賢大讚一哥表現合格，「點止一盒叉燒飯，直頭要加隻鹹蛋」。

林超賢亦難忘一幕重頭戲，須在貨輪拍攝。他憶述當日拍攝遇上香港最寒冷的日子，氣溫只有6度，飛虎隊「水鬼隊」更要長期在海水中參與拍攝，難度極高，幸在各部門、船公司等努力協調下，總算順利完成拍攝，又感恩蕭澤頤成功張羅到一艘貨輪協助拍攝。

林超賢被問及為何百忙中抽空為警隊拍攝宣傳片，他表示「警隊同我哋係息息相關，如果可以用我嘅技能為警隊、為社會去做一啲野，絕對係出自愛！」

《守城前傳》宣傳片將會於本周六（24日）晚上9時45分於無綫電視翡翠台播出，並會於翌日星期日晚上9時於香港警隊社交平台發布。

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