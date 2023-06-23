【認知障礙症】社區人士於北區創辦認知障礙症基金　盼為患者及照顧者提供社區支援

▲ 文志賢及侯金林成立慈善基金。(受訪者提供)

根據政府統計處資料，2028年65歲或以上的長者將會佔總人口的四分之一 ，而中大賽馬會老年學研究所的學術論文曾預計 60 歲或以上人士當中，到 2039 年約 33%人會患上認知障礙症。前北區區議員侯金林以及前醫管局高層文志賢創辦「北區認知障礙症關愛慈善基金」，希望為患者及照顧者提供全方位社區支援，並協助長者病患居家安老。

退休護士馮女士的九旬父親九年前確診患上認知障礙症，雖然自我照顧能力大幅變差，但一直獲家人在家照顧。馮女士分享指對患者需要有足夠耐性，亦不能所有東西都為他做，反而要鼓勵患者自己做，有助減慢病情惡化。她早前加入去年年底成立、全港首個服務認知障礙症患者及照顧者的地區性非牟利機構「北區認知障礙症關愛慈善基金」成為義工，希望以自身經驗服務其他同路人。

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文志賢表示，留意到北區人口老化情況速度快，區內長者人數多，且多來自低收入家庭，而隨著人口老化，認知障礙症患者數目會不斷增加，而政府現有資源未能全面支援所有有需要人士。有見及此，基金希望發揮互補角色，包括及早識別初期患者，讓他們可以盡早得到所需支援包括認知訓練，延緩病情惡化。

前北區區議員侯金林表示，20多年前發現先母有記憶力衰退的情況，情況日趨嚴重且逐漸影響日常生活。無奈工作繁重，未能在家全天候照顧先母，只好送她到護老院。對於母親在護老院度過晚年，因此一直耿耿於懷，他形容「居家安老」對長者來說是最幸福的事。侯先生的自身經歷，加上他服務社區時曾接觸不少基層患者家庭，深明照顧者面對的困難，啟發他創辦「北區認知障礙症關愛慈善基金」，希望為患者及照顧者提供全方位社區支援，並協助長者病患居家安老。

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責任編輯：陳展棋