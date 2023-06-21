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【緊貼潮流】警隊開通「小紅書」官方賬號　大讚「年輕有活力」助推廣形象

社會 00:30 2023/06/21

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

內地社交平台「小紅書」最近在港興起，香港警隊亦緊貼潮流，宣布開立「小紅書」戶口，分享更多防罪滅罪資訊，推廣警隊正面形象。

警方指，有鑑近年小紅書香港用戶數量持續增長，警隊於《守城前傳》首映禮後正式宣布進駐小紅書，是警隊繼Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、微信及微博6個社交媒體平台後，新增的第7個社交媒體官方帳號。

警隊希望透過小紅書「年輕有活力」的平台，接觸更多市民，緊貼大眾最新的生活體驗，適時發布防罪、滅罪、 防騙及其他有用資訊等「攻略」，介紹不同崗位的警務工作，並分享真摯、難忘的警察故事，推廣專業形象，爭取公眾對香港警察的信任及支持。

適逢警隊與林超賢導演合作拍攝的宣傳片《守城前傳》即將播出，警隊會在小紅書發布一系列的獨家內容，以慶祝「香港警察」在小紅書的官方帳號正式開通。

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