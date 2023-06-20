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【濫用公屋】海麗邨公屋戶暪報400萬物業　被判監6周及收回公屋單位

社會 22:15 2023/06/20

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（資料圖片）

房屋署發言人今日公布，1名公屋租戶和1名公屋申請人，因虛報入息及資產被發現，被判監禁6星期，並分別罰款1.2萬元和5,000元。房屋署發言人提醒公屋租戶和公屋申請人，必須如實申報入息及資產。

房屋署發言人指，一名居於深水埗海麗邨的公屋居民，在去年填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有香港住宅物業，事後被發現持有一個估值約為413萬元的香港住宅物業。

該居民因忽略提供資產申報表指明的詳情，違反了《房屋條例》而被檢控，昨日在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，被判監禁6星期，緩刑12個月，並罰款1.2萬元。房屋署亦已終止該公屋單位的租約。

另外，一名公屋申請人在2018年向房屋署申請公屋，但未有申報他擁有的土地價值。署方調查發現，他於案發時擁有一幅市值約140萬元的新界土地，超出家庭資產限額44萬元。

該名申請人因明知而作出虛假陳述，違反了《房屋條例》而被檢控，昨在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，判監禁6星期，緩刑十二個月，罰款5,000元。房屋署已取消該公屋申請。

房屋署發言人表示，住戶必須準確填寫入息及資產申報表，否則，或因明知而作出虛假陳述、忽略提供申報表指明的詳情，而觸犯《房屋條例》。發言人亦提醒所有公屋申請人，如在申請公屋租契時明知而向香港房屋委員會作出虛假陳述，而被法庭定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月，公屋申請會被取消，已入住的公屋單位會被收回。

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記者：陳梓蔚

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罪案 海麗邨 公屋 房屋署 深水埗 九龍城

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