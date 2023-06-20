【慶回歸】一文看清七一免費博物館及康文設施預約詳情

▲ Ｍ+博物館各展覽將在七一免費入場。（黃建輝攝）

政府今早宣布，為慶祝七一回歸26周年，全城將有連串優惠活動。除了康文署球場及康樂設施免費開放，西九文化區的M+博物館各個展覽及香故宮文化博物館7個專題展覽（展廳1至7），七一當天亦會開放予公眾免費參觀。市民若想免費遊故宮博物館，明日（21日）下午3時起，可經網上預訂免費門票，而M+則毋須提前預約。

西九文化區

香港故宮文化博物館：6月21日（星期三）下午３時起，經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台，預訂7月1日的免費標準門票。

M+博物館：訪客毋須提前預約，即場排隊進場即可。

註：已付款購買7月1日M+或香港故宮文化博物館標準門票的訪客，相關票務平台將聯絡購票人安排退款，及當日的入場安排。 ▼ 點擊圖片放大 +2

康文署7月1日亦會免費開放轄下多個博物館予市民參觀。

康文署博物館

香港科學館和香港太空館的常設展覽（天象廳節目除外）

多個專題展覽，包括香港文化博物館的「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽、「無中生有——香港電影美術及服裝造型展」、香港科學館的「天生我『材』——材料科學與設計」展覽，以及香港藝術館的「香港賽馬會呈獻系列：米羅的詩想日常」展覽。

香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、孫中山紀念館、茶具文物館、香港鐵路博物館、香港海防博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、上窰民俗文物館、香港電影資料館、三棟屋博物館、油街實現和香港視覺藝術中心亦正舉辦一系列精彩展覽，均免費入場。

另外，市民於七月一日可以個人身分免費使用康文署轄下多項收費的室內及戶外康樂文化設施、公眾游泳池及水上活動中心艇隻。

康文署康樂設施

室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室＊、活動室、舞蹈室和單車賽道＊；

戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆＊、射箭場＊和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；

公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池）；及

水上活動中心艇隻＊（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。

＊註：預訂這些設施的市民，必須持有相關的資歷證明。詳情請瀏覽專題網頁。

6月25日（星期日）上午7時起，在各區「康體通」櫃枱（不包括自助服務站）及網上預訂系統以先到先得方式預訂7月1日未被團體預訂的康樂設施（屯門康樂體育中心「康體通」訂場櫃枱將於上午7時30分開始提供服務，而水上活動中心則於上午8時30分開始提供服務）。 ▼ 點擊圖片放大 +2

康文署表示，每人只可預訂一節免收費的康樂設施，不論類別。「康體通」系統不會接受市民超額預訂設施的申請。由於預期市民會踴躍預訂設施，早上繁忙時段或需較長時間進入網上預訂系統。

​至於公眾游泳池設施無須預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。



康文署又呼籲租用人準時到場，如租用人未能於所預訂的段節開始的首10分鐘內取場，該設施會即場供其他人士以先到先得的方式使用，但只限用作與原租用人相同的用途。如原租用人其後到場，使用者須即時交還設施。租用人須遵守康體設施使用條件，當中包括個人不取場／不在場使用設施的懲處安排。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳雋妍