【非法性交】14歲少女手機被盜揭曾與多人性交肛交　6名男子被捕今提堂

▲ 14歲少女手機被盜揭曾與多人性交肛交，6名男子被捕今提堂。（資料圖片）

警方6月5日接獲一名女子報案，指懷疑其14歲女兒6月4日在港鐵旺角站被人盜取手提電話。

警員接報到場，經初步調查，案件列盜竊。人員亦發現該名14歲女童手臂及腿部有瘀傷，經調查後，發現該名女童早前透過手提電話交友程式認識數名本地男子，並懷疑與他們發生性行為。

案件交由葵青警區重案組人員跟進，經進一步調查，本周一（19日）在全港各區拘捕6名年齡介乎21至40歲的本地男子，相信與案有關。人員亦在其中一名被捕男子的手提電話及電腦中發現2張懷疑兒童色情照片，他涉嫌「管有兒童色情物品」被捕 。

該6名被捕男子已被暫控「與21歲以下女童作出肛交」、「與年齡在16歲以下的女童性交」、「襲擊致造成身體傷害」及「管有兒童色情物品」，案件將於今日（21日）上午於西九龍裁判法院提堂。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方表示，一向非常重視兒童的福祉，絕不容忍任何侵害兒童的罪行。根據香港法例第200章，與16歲以下女童作出非法性交、非禮及導致或鼓勵16歲以下女童賣淫，以及香港法例第579章，製作及管有兒童色情物品均屬嚴重罪行，一經定罪可被判處3至10年監禁不等。

警方亦呼籲家長，應該留意子女的日常行徑，如子女經常以不同藉口外出，應加以詢問及關心。

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記者：黃穎津