【食用安全】男子失眠食安眠藥運動時突高燒40°C暈倒　揭患橫紋肌溶解險終身洗腎

▲ 男子失眠食安眠藥，運動時突高燒40°C暈倒，揭患橫紋肌溶解險終身洗腎。

長期依賴藥物恐對身體產生不良效果。台灣一名85歲老翁因經常失眠，長期依賴服用大量安眠藥。未料，某日凌晨外出運動時，突昏迷倒下，被發現時體溫高達40°C，被送院檢查後確診「橫紋肌溶解症」併發急性腎衰竭。

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綜合台媒報道，85歲的張先生患有睡眠障礙，因此長期依賴服用大量安眠藥。某日凌晨外出運動時，他突然感到全身癱軟無力、意識模糊，最後昏倒在地，更高燒至40°C。隨後張先生被送往醫院，檢查發現其肌肉酵素（CPK）指數飆升，確診「橫紋肌溶解症」併發急性腎衰竭。所幸他透過住院靜脈輸液治療及休養後，病情逐漸好轉。

台灣萬芳醫院腎臟內科醫師鄭仲益解釋，「橫紋肌溶解症」指肌肉急速過度損傷，破壞肌肉細胞導致壞死，讓肌肉中的蛋白質或細胞內的電解質大量滲透到血液內，產生電解質不平衡，引起血栓症、高血鉀症、急性腎臟衰竭等併發症，嚴重時甚至會導致死亡。

他指出，有6大常見因素可引發橫紋肌溶解症，包括激烈、過量的運動、熱中暑、水分攝取不足、外力壓撞傷、藥物與肌肉毒素等。橫紋肌溶解症患者除了會出現典型的肌肉疼痛或精神倦怠等症狀，由於肌紅蛋白會隨著小解排出，尿液可能會呈茶褐色或類似可樂的顏色，且排放量較少。

鄭仲益醫生表示，橫紋肌溶解症輕症患者可透過多補充水分、吊鹽水休養幾天便能好轉，惟嚴重者需要透過血液透析維持腎功能，若延遲治療可能會形成慢性腎臟病，恐需長期洗腎。對此，鄭醫生提出4個建議，在運動時需要注意：

1.在酷熱天氣從事戶外活動時，應適當補充水份，避免長時間待在高溫環境。

2.養成運動前後做好熱身、伸展筋骨的習慣。

3.運動時切記要量力而為，運動量和運動强度需循序漸進地加上才不會傷身。

4.若本身有先天性基因疾病、肌肉疾病，或服用癲癇症藥物、降膽固醇藥物、精神科用藥等病人在運動時需特別留意。

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責任編輯：羅嘉欣